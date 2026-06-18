Processkoordinator inom lön och administration
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2026-06-18
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Processkoordinator inom lön och administration sökes till Göteborgs Symfoniker/ Göteborgs Konserthus
Göteborgs Symfoniker AB är ett helägt dotterbolag inom Västra Götalandsregionen. Verksamheten bedrivs i kulturminnesmärkta lokaler i Konserthuset vid Götaplatsen i Göteborg och är en av de största kulturinstitutionerna i Västra Götaland. I Konserthuset genomförs årligen ett stort antal evenemang i form av konserter och konferenser, såväl i egen regi som vid uthyrningar till externa arrangörer. Konserter med den egna orkestern, Göteborgs Symfoniker, utgör den huvudsakliga delen av konsertverksamheten. Göteborgs Symfoniker är Sveriges Nationalorkester, en orkester med internationell lyskraft.Om tjänstenTill vår Operativa avdelning söker vi nu en Processkoordinator inom lön och administration. Du är expert på att möta människor och trivs i en stimulerande och kreativ miljö. Rollen innebär många kontaktytor och du samarbetar nära ekonomi och HR.ArbetsbeskrivningSom Processkoordinator hos Göteborgs Symfoniker kommer du att ha en bred roll och ingå i ett team bestående av Ekonomichef, Redovisningsekonom och HR-partner. Vi ser en kombinerad roll inom lön, administration och systemägande. Rollen ska koordinera och utveckla områden inom administration, dokumentation, system och interna processer. Vidare ska rollen vara kravställare mot vår externa partner för outsourcing av löner.
Du är ansvarstagande, noggrann och prestigelös och har en god kommunikativ förmåga. Du trivs med att utbilda och stötta kollegor i digitala verktyg. Du fungerar som en brygga mellan verksamhet, system och externa leverantörer och kan på ett pedagogiskt sätt omsätta krav till praktiska arbetssätt. Du säkerställer att leverans sker över hela kedjan.Vi söker dig som har- Erfarenhet av lönehantering
• Erfarenhet av digitaliserings- och/eller implementeringsprojekt
• Dokumenterad erfarenhet av systemägande
• Relevant eftergymnasial utbildning
• Mycket goda kunskaper i Excel/Microsoft 365
• Förmåga att jobba proaktivt, självständigt och lösningsfokuserat
• Förmåga att både kravställa och coacha
• Utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga
• Stor förståelse för service och deadlines
• Flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper engelska, både i tal och skriftMeriterande- Erfarenhet av försystem till lön
• Erfarenhet av att arbeta mot extern lönepartner
• Kunskap inom Hogia Lön Plus, Flex HRM - Erfarenhet av internationella anställningar
• Vana av att arbeta med flera olika kollektivavtal
• RedovisningskunskaperAnställningTillträde omgående, enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och startar med en provanställning om 6 månader.Ansökan och kontaktVarmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 9 augusti genom att skicka in ditt CV och personligt brev. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Charlotte Arén charlotte.aren@gso.se
eller 031–7265369. Fackliga företrädare är Mats Kjelbye, Unionen mats.kjelbye@gso.se
eller 031–7265354 och Erik Groenestein-Hendriks, Symf erik.groenestein-Hendriks@gso.se
eller 070–9228030 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Symfoniker AB
(org.nr 556313-1027)
Götaplatsen 8 (visa karta
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412 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Symfoniker Kontakt
Rekryterare
Charlotte Arén charlotte.aren@gso.se 0705086639 Jobbnummer
9970113