Regional Merchandiser till Tropic Snacks - Malmö
Retail Staffing Sverige AB / Grafiska jobb / Malmö Visa alla grafiska jobb i Malmö
2026-08-06
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Vill du ha ett rörligt och praktiskt arbete där du kombinerar körning, leverans, butiksplock, orderläggning och kontakt med butik?
Tropic Snacks söker nu Regionala Merchandisers som vill vara med och säkerställa att våra produkter finns på plats, fylls på och presenteras på bästa sätt i butik.
Om Tropic Snacks
Tropic Snacks startades 2006 och är idag framför allt etablerat i Skåne. Vi arbetar med natursnacks och nötter av hög kvalitet och levererar direkt till butik. I de butiker där vi finns agerar vi som kategorikaptener och hjälper butiken att utveckla hela avdelningen för natursnacks och nötter.
Våra produkter bygger på utvalda råvaror, äkta belgisk choklad, hög innovationstakt och produkter utan palmolja. Nu stärker vi vår fältorganisation för att fortsätta växa, utveckla våra viktigaste butiker och skapa ännu bättre butiksexekvering.
Om rollen
Som Regional Merchandiser är du en viktig del av vår dagliga butiksdrift. Du ansvarar för att hämta varor på lager, köra ut till butik, fylla på hyllor och exponeringar samt lägga order inför kommande leverans.
Du arbetar efter planerade rutter och besöker flera butiker under en arbetsdag. I butik fyller du på varor, frontar produkter, säkerställer att planogram följs och att Tropic Snacks hyllor och exponeringar håller hög kvalitet.
I mindre butiker som inte besöks regelbundet av Regional Säljare kan du även presentera aktuella kampanjer och nyheter på ett enkelt sätt, exempelvis genom att föreslå extra kartonger till en exponering.
Du rapporterar till Teamleader Regional Merchandising och har nära dialog med Regional Säljare kring butikens behov och möjligheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Hämta och lasta varor på lager.
Distribuera varor till butiker enligt planerad rutt.
Fylla på hyllor, ställ och exponeringar.
Säkerställa god varupåfyllnadsgrad och minska risken för tomma hyllor.
Följa planogram och säkerställa rätt placering i butik.
Ersätta utgående artiklar med nyheter enligt instruktion.
Lägga order inför kommande leverans.
Ha löpande dialog med butikspersonal kring praktiska frågor.
Rapportera avvikelser, brister och förbättringsbehov till Teamleader.
Presentera aktuella kampanjer och nyheter i mindre butiker.
Koordinera leverans till butiker där externt plockbolag ansvarar för själva
plocket.
Vem är du?
Vi söker dig som är praktisk, noggrann och serviceinriktad. Du gillar att arbeta självständigt, ta ansvar och se konkreta resultat av ditt arbete i butik.
Du har god känsla för ordning, tempo och kvalitet. Eftersom du ofta är Tropic Snacks återkommande kontakt i butik är det viktigt att du är positiv, professionell och enkel att samarbeta med.
Rollen passar dig som trivs med ett aktivt arbete där dagarna innehåller körning, lastning, plock, orderläggning och kontakt med butikspersonal.
Vi söker dig som har
B-körkort.
God körvana.
God svenska i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt ute på fältet.
God fysisk förmåga för att kunna lasta, bära, plocka och fylla på varor.
Grundläggande digital vana, exempelvis mobil rapportering, orderläggning eller enklare system.
God servicekänsla och förmåga att representera Tropic Snacks professionellt i butik.
Förmåga att följa instruktioner, rutter och butiksspecifika rutiner.
Förmåga att hantera flera butiksbesök per dag med bibehållen kvalitet.
Det är meriterande om du har erfarenhet från butik, dagligvaruhandel, varuplock, merchandising, distribution, orderläggning, lagerhantering, kampanjplock eller planogram.
Varför Tropic Snacks?
Hos Tropic Snacks får du en viktig roll nära butik och kund. Du bidrar direkt till att våra produkter finns tillgängliga, ser bra ut och säljer bättre.
Det här är en roll för dig som gillar praktiskt arbete, frihet under ansvar och att vara ute på fältet snarare än bakom ett skrivbord.
Kort om rollen
Placering: Malmöregionen
Omfattning: Heltid
Rapporterar till: Teamleader Regional Merchandising
Resor: Rollen är fältbaserad och kräver B-körkort Publiceringsdatum2026-08-06Så ansöker du
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Varmt välkommen med din ansökan!
Tropic Snacks grundades 2006 i Svedala och är idag en etablerad leverantör av nötter, snacks, lösviktskoncept och premiumprodukter till svensk dagligvaruhandel.
Vår styrka är vår närhet till kunderna, vår höga servicenivå och vår förmåga att skapa lönsam tillväxt tillsammans med handeln. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219)
211 09 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundtjänst Kontakt
VD/Retail Staffing Manager
Ulrika Mikkelsen ulrika.mikkelsen@retailstaffing.se 0767-774138 Jobbnummer
10023808