Redovisningskonsult Solna

Vemanord Redovisning AB är en familjär redovisningsbyrå med mångårig erfarenhet inom skatte- bolags- och redovisningsområdet. Bolaget sköter redovisningen och ekonomin för framförallt mindre aktiebolag och enskilda firmor.
Vi sitter i fina ljusa lokaler i Solna.
Det är goda kommunikationer till lokalen då Näckrosen T-bana ligger 25 m från lokalen samt att det är gångavstånd till både Solna Station samt Sundbyberg Station.
Inom gångavstånd finns både Mall of Scandinavia och Solna C samt ett antal restauranger.
Om dig
Vemanord Redovsning AB söker en redovisningskonsult, du får gärna ha erfarenhet från redovisnings- eller revisionsbyrå men det är inget krav. Du är antingen civilekonom eller har en yrkesorienterad utbildning inom redovisningsområdet. Arbetsuppgifterna består av: löpande bokföring, avstämningar, utredningar, deklarationer, lönehantering, fakturering, bokslut samt betalningsuppdrag. I arbetet ingår att ha löpande kontakt med kunderna rörande ovanstående arbetsuppgifter.
Vi söker dig som så snabbt som möjligt kan bli en självgående redovisningskonsult med så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt av ovanstående arbetsuppgifter samt med relevant utbildning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat i Fortnox eller annat liknande ekonomisystem men det är inget krav.
Som person är du ansvarstagande och har lätt att ta över arbetsuppgifter och lätt för att för att lära dig nya saker. Som på alla redovisningsbyråer kan det också periodvis bli stressigt, varför det är viktigt att du klarar av att hålla många bollar i luften.
Du erbjuds
Ett jobb som redovisningskonsult på en byrå med familjär atmosfär med högt till tak. Där både anställda och kunder är viktiga.
Vi tillämpar flexibla arbetstider.
Tjänstepension och friskvårdsbidrag ingår i anställningen.
Tjänsten omfattar heltid men deltid går att diskutera.
Tjänsten är en fast anställning med provanställning 6 månader.
Varmt välkommen att skicka din ansökan till:info@vemanord.se
Märk din ansökan med: konsult Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: Info@vemanord.se Arbetsgivarens referens
