Redovisningskonsult sökes omgående - Göteborg

2026-01-22
Vår kund är ett snabbväxande bolag inom ekonomitjänster som erbjuder skräddarsydda lösningar till små och medelstora företag. Genom att kombinera automatisering, smarta systemintegrationer och kvalificerad ekonomisk rådgivning hjälper de sina kunder att skapa effektiva ekonomiska flöden som minskar administration, ökar transparensen och möjliggör bättre beslutsfattande.
Bolaget arbetar nära både scale-ups och etablerade SME-bolag och präglas av en startup-miljö med högt tempo, korta beslutsvägar och stort eget ansvar. I takt med fortsatt tillväxt söker kunden nu en Redovisningskonsult / Financial Consultant som vill ta ett brett ansvar, arbeta nära kunder och vara med och utveckla hur moderna ekonomitjänster levereras.
Rollen
I rollen har du ett brett och självständigt ansvar inom redovisning, lön, rapportering och ekonomisk rådgivning. Du hanterar flera kundrelationer parallellt, säkerställer hög kvalitet i de finansiella processerna och bidrar aktivt till att vidareutveckla både interna arbetssätt och kundleveranser.
Rollen passar dig som är trygg i din kompetens, trivs med ansvar och vill arbeta i en entreprenöriell startup-miljö där du får stort inflytande och möjlighet att påverka.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Ansvara för löpande bokföring samt månads- och årsbokslut
Ha helhetsansvar för löneprocessen, från inrapportering och bearbetning till rapportering och utbetalningar
Utveckla, förbättra och kvalitetssäkra finansiell rapportering
Driva förbättringsarbete och bidra till effektivare och mer skalbara processer
Stötta kunder med ekonomisk uppföljning, lönsamhetsanalyser och rådgivning
Fungera som kundernas primära kontaktperson och betrodda rådgivare
Vara en intern kunskapsresurs och bollplank för teamet
Dagliga arbetsuppgifter
Hantera daglig bokföring, avstämningar, löner samt finansiella bokslut för flera kunder
Analysera finansiell data, ta fram rapporter och stödja kunder i ekonomiska beslut
Samarbeta nära kollegor för att dela kunskap, förbättra processer och säkerställa hög kvalitet i alla leveranser
Kvalifikationer och krav
Minst 1 års erfarenhet av redovisning, gärna från redovisningsbyrå eller konsultverksamhet
Dokumenterad förmåga att självständigt hantera bokföring samt månads- och årsbokslut
God förståelse för hela redovisningsflödet och ekonomisk kontroll
God systemvana; erfarenhet av Fortnox är starkt meriterande
Erfarenhet av lönehantering är ett krav
Flytande svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Entreprenöriellt förhållningssätt med högt ansvarstagande och ägarskap
Trygg i din kompetens och bekväm med att arbeta självständigt gentemot kunder
Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
Stark kommunikativ förmåga och lätt för att bygga långsiktiga kundrelationer
Trivs i en startup-miljö med högt tempo, förändring och möjlighet att påverka
Karriärmöjligheter & förmåner
Fast tjänst i ett växande bolag med verkligt inflytande från dag ett
Nära samarbete med grundare och möjlighet att påverka både processer och erbjudande
Entreprenöriell och högpresterande miljö med ett engagerat och socialt team
Centralt kontor i Göteborg med moderna lokaler och stark teamkultur
Tillgång till ett bredare professionellt nätverk genom närstående bolag
Vänligen skicka in ditt CV på engelska.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: omgående
Anställningsform: tillsvidare
Sista ansökningsdagen: omgående
Ort: Göteborg
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
