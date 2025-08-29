Redovisningskonsult/bokförare sökes

Delfi Ekonomi AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg
2025-08-29


Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Delfi Ekonomi AB i Göteborg

Delfi Ekonomi expanderar och vi söker nu en redovisningskonsult. Vi har vårt kontor i Göteborg på Linnégatan med kunder både lokalt och på andra orter.
Vår vision är att bygga ett starkt och engagerat team med redovisningskonsulter som tillsammans skapar värde för våra kunder och hjälper dem att utveckla sina verksamheter. Vill du vara med på vår resa?
Om rollen
Som redovisningskonsult/bokförare hos oss arbetar du med löpande bokföring, skattedeklarationer, löner, bokslut och årsredovisningar mm. För rätt person finns stora möjligheter att utvecklas och växa i rollen.
Tjänsten innebär en kombination av arbete på vårt kontor och direkt hos kund.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bokföring och avstämningar
Är noggrann, strukturerad och serviceinriktad
Trivs med kundkontakt och vill vara med och utveckla både våra kunder och vårt företag
Söker både deltid- och heltidstjänst

Vi erbjuder:
Ett växande företag med goda utvecklingsmöjligheter
En familjär arbetsmiljö
Varierande och stimulerande arbetsuppgifter

Låter detta intressant? Skicka din ansökan till info@delfiekonomi.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: info@delfiekonomi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Delfi Ekonomi AB (org.nr 556679-3823)

Jobbnummer
9483658

Prenumerera på jobb från Delfi Ekonomi AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Delfi Ekonomi AB: