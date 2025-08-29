Redovisningskonsult/bokförare sökes
2025-08-29
Delfi Ekonomi expanderar och vi söker nu en redovisningskonsult. Vi har vårt kontor i Göteborg på Linnégatan med kunder både lokalt och på andra orter.
Vår vision är att bygga ett starkt och engagerat team med redovisningskonsulter som tillsammans skapar värde för våra kunder och hjälper dem att utveckla sina verksamheter. Vill du vara med på vår resa?
Om rollen
Som redovisningskonsult/bokförare hos oss arbetar du med löpande bokföring, skattedeklarationer, löner, bokslut och årsredovisningar mm. För rätt person finns stora möjligheter att utvecklas och växa i rollen.
Tjänsten innebär en kombination av arbete på vårt kontor och direkt hos kund.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bokföring och avstämningar
Är noggrann, strukturerad och serviceinriktad
Trivs med kundkontakt och vill vara med och utveckla både våra kunder och vårt företag
Söker både deltid- och heltidstjänst
Vi erbjuder:
Ett växande företag med goda utvecklingsmöjligheter
En familjär arbetsmiljö
Varierande och stimulerande arbetsuppgifter
Låter detta intressant? Skicka din ansökan till info@delfiekonomi.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: info@delfiekonomi.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delfi Ekonomi AB
(org.nr 556679-3823) Jobbnummer
9483658