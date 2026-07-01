Redovisningsekonom till Sundsvall
Experis AB / Redovisningsekonomjobb / Sundsvall Visa alla redovisningsekonomjobb i Sundsvall
2026-07-01
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Sundsvall
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige
Vill du arbeta brett med redovisning i en verksamhet som gör skillnad för människor? Nu söker vi en redovisningsekonom till ett förvaltande bolag i Sundsvall. Här får du ett självständigt uppdrag med ansvar för hela redovisningsprocessen samt möjlighet att utveckla rutiner och arbetssätt i en uppskattad verksamhet.
Start: 2026-08-15
Slut: 2027-07-15 med stor möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid 40t/v
Plats: Sundsvall
<img src="https://imagevault.sca.com/publishedmedia/4dd2q53vb5dau6jsc9dk/elizeu-dias-xarhNpLSHTk-unsplash.jpg">Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Ekonomifunktionen administrerar sju stiftelser - tre personalstiftelser och fyra pensionsstiftelser.
Här finns möjlighet att söka stipendier och bidrag som på olika sätt kan bidra till ett ökat välmående.
Man förvaltar och hyr ut fritidsboende i Sveriges och utomlands
Uppdragsbeskrivning
Som redovisningsekonom ansvarar du för samtliga ekonomiska arbetsuppgifter, från löpande bokföring och betalningar till bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Du arbetar helt självständigt i rollen och ansvarar för att säkerställa en korrekt och effektiv ekonomihantering.
I uppdraget ingår även att ta fram beslutsunderlag och presentationsmaterial inför kommitté- och styrelsemöten samt att sammanställa underlag kopplade till bidrag och stipendier. Du arbetar i Visma och hanterar bland annat huvudbok, leverantörsreskontra, kundreskontra och andra ekonomirelaterade processer. Excel används löpande i bokslutsarbetet.
Eftersom kontoret består av ett mindre team får du en viktig roll i verksamheten. Du förväntas bidra till utveckling och effektivisering av rutiner, samtidigt som du vid behov stöttar kollegor inom andra områden. Rollen erbjuder stor frihet och möjlighet att påverka arbetssätt och processer.
Vem passar för uppdraget?
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom ekonomi med inriktning redovisning.
Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
Erfarenhet av att självständigt upprätta bokslut, årsredovisningar och deklarationer.
Erfarenhet av periodiseringar och årsbokslut.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i Excel.
Som person är du självgående, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs i en verksamhet med ordning och reda och tycker om att utveckla och effektivisera rutiner. Du är prestigelös, samarbetsinriktad och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Meriterande
Erfarenhet av Visma.
Erfarenhet av att skapa presentationsmaterial till ledning eller styrelse.
Kunskaper i Power BI.
Erfarenhet från mindre organisationer där du arbetat brett inom ekonomi.
Så ansöker du
Ansök genom att registrera ditt CV, gärna i Word format. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail pg GDPR. Har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Veronica Forsén Alfredsson på 063-576664.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Storgatan 22 (visa karta
)
852 31 SUNDSVALL Kontakt
Contact
Veronica Forsén Alfredsson Veronica.Forsen.Alfredsson@manpower.se 063576664 Jobbnummer
9987520