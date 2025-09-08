Redovisningsekonom till Sectra AB
2025-09-08
Är du redovisningsekonom med noggrannhet och kvalitetstänk ända ut i fingerspetsarna? Blir du taggad när dagarna går och det snart är dags att vända blad i kalendern? Är du mån om att få jobba med drivna och engagerade kollegor? Vi söker nu en redovisningsekonom till Sectra AB som med sina vassa sifferkunskaper vill vara med oss och skapa ett friskare och tryggare samhälle. Kanske, och förhoppningsvis, är det dig vi får välkomna till oss i höst.
På Sectra skapar vi värde för samhället genom vårt arbete inom medicinsk IT och säker kommunikation. Här blir du en del av ett totalt 1 400 personer stort nätverk av drivna och engagerade personer som alla brinner för att skapa värde för våra kunder. Då en av våra nuvarande medarbetare har tagit ett nytt karriärsteg inom Sectra behöver vi stärka upp teamet med ytterligare en kollega.
I rollen som redovisningsekonom kommer du och dina blivande ekonomikollegor skapa förutsättningar och möjligheter för övriga kollegor och partners att fortsätta driva Sectras verksamhet framgångsrikt världen över. Du kommer att självständigt ansvara för redovisning och rapportering men även jobba med och driva processer inom redovisning och ekonomi utifrån ett helhetsperspektiv.
Detta omfattar bland annat:
Månads-, kvartals- och årsbokslut för bolag i Sectrakoncernen
Redovisning av aktiverad utveckling
Rapportering av bokslut till koncernens ekonomifunktion
Ekonomisk rapportering och support till avdelningschefer
Budget- och prognosarbete
Fakturering till externa kunder och till koncernens bolag
Momsrapportering samt rapportering till SCB
Kontakter med våra externa revisorer
Förbättringsarbete av ekonomiprocessen
Sectra har kontor och partners över hela världen men huvudkontoret ligger i Linköping där tjänsten är placerad. Allt startade en gång i tiden som ett forskningsprojekt på Linköpings universitet så vår lokala anknytning är stark. På plats i Linköping finns 500 kollegor som gillar att ha kul på jobbet! När man jobbar med så samhällskritiska saker som vi faktiskt gör måste man också kunna skaka loss lite ibland. Hos oss finns något för alla och vi värdesätter starkt en god balans mellan jobb och fritid. Vill man kombinera de två är det bara en trevlig bonus. Vad sägs om att vi till exempel har ett eget Sectraband?
För denna roll ser vi att du:
Har en universitets- eller YH-utbildning inom redovisning eller motsvarande
Har relevant och dokumenterad erfarenhet av att ha jobbat med redovisning och bokslut i närtid
Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, muntligt och skriftligt
Är stresstålig
Vill förstå helheten, såsom ekonomiska systemmiljön och processen från kontrakt till betalning
Vi ser det som starkt meriterande om du dessutom:
Har tidigare erfarenhet av att jobba med redovisning i en internationell koncern och engelskspråkig miljö
Har erfarenhet av Microsoft Dynamics ekonomisystem
Har jobbat med IFRS-rapportering
På Sectra har vi en väldigt stark tro på att vilja och förmåga är de centrala delarna för en individs potential. Allt annat kan man lära sig. Vi tror framför allt att du prioriterar kvalitet och noggrannhet i ditt arbete, att du har en naturlig känsla för service och att du kan agera självständigt och på eget initiativ.
Låter detta intressant? Vi kommer utvärdera kandidater löpande och tillträde sker så snart som möjligt. Vänligen bifoga ditt CV och betyg i din ansökan.
