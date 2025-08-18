Redovisningsekonom till Sacpro
2025-08-18
Sacpro söker nu en driven redovisningsekonom som vill vara en del av en koncern med fokus på utveckling. Här får du chansen att vara med på en spännande tillväxtresa tillsammans med oss. Som redovisningsekonom kommer du att ha en central roll i att säkerställa att företagets ekonomiska transaktioner hanteras korrekt och effektivt. Du kommer att ingå i ett team tillsammans med vår ekonomichef och ytterligare en redovisningsekonom.
Dina arbetsuppgifter kommer inkludera att sköta löpande redovisning, upprätta månads- och årsbokslut, hantera momsredovisning samt vara behjälplig vid budgetering och prognosarbete. Du kommer även att vara delaktig i att säkerställa att företagets redovisning följer gällande lagar och regler. Vi arbetar i affärssystemet Monitor.
Erfarenhet/Kvalifikationer:
* Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Erfarenhet av arbete som redovisningsekonom
* God kunskap i svenska redovisningsregler
* Erfarenhet av att arbeta med bokslut
* Förståelse för redovisningssystem
Din Profil:
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer i ditt arbete. Som person stimuleras du av utveckling, är van att arbeta självständigt och har en analytisk förmåga. Tjänsten innebär många kontaktytor inom koncernens olika bolag så det är viktigt att du är kommunikativ och kan bygga relationer. För att lyckas i tjänsten tror vi att du har några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter alternativt har arbetet några år på byrå och nu vill ta nästa steg i din utveckling. En förutsättning är att du har god systemvana.
Vi erbjuder dig:
Som anställd på Sacpro kommer du att få möjlighet att vara en del av ett engagerat och professionellt team där din kompetens och utveckling uppmuntras. Företaget erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du kan växa och utvecklas i din roll som redovisningsekonom. Välkommen med din ansökan till oss!
Sacpro AB är Sveriges ledande leverantör, producent och återförsäljare av verktyg och material för rörinfodring av dagvatten- och avloppssystem i och ut från fastigheter. Vi har utvecklat tre egna varumärken under namnen Sacpipe®, Sacparts® och Sactools®. Med våra egna varumärken samt ett nära samarbete med det ledande europeiska varumärket Brawoliner® representerar Sacpro ett komplett system för relining - Sacpipe Connection System. Sacpro levererar i dag främst produkter till Sverige, Finland, Norge och Danmark men också till Tyskland, Holland, Italien, Belgien, England och Australien.
