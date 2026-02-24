Redovisningsekonom till kund
Konsultia AB / Redovisningsekonomjobb / Vetlanda Visa alla redovisningsekonomjobb i Vetlanda
2026-02-24
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Vetlanda
, Eksjö
, Växjö
, Jönköping
, Värnamo
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Nu söker vi en redovisningsekonom till ett av våra kundföretag i Vetlanda.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsekonom hos Konsultia i Vetlanda kommer du att ha varierande arbetsuppgifter inom redovisning och ekonomi. Du ansvarar för att sköta löpande bokföring, hantera leverantörs- och kundreskontra samt göra avstämningar. Du kommer att arbeta med att ta fram och analysera ekonomiska rapporter och göra budgetuppföljningar. Vidare ingår att bistå vid bokslutsarbete och årsredovisningar samt vara delaktig i löpande förbättringsarbete av verksamhetens ekonomiprocesser. Du kommer att ha kontakt med både interna och externa intressenter och vara behjälplig vid eventuella revisioner. Du förväntas också vara delaktig i att utveckla och effektivisera redovisningsrutiner och processer. Med din kompetens och erfarenhet kommer du att bidra till att säkerställa en korrekt och effektiv redovisning för vår kund i Vetlanda.Profil
Vi söker dig som har relevant utbildning inom ekonomi och redovisning samt erfarenhet av liknande arbete.
Du har goda kunskaper i redovisningssystemet Monitor och Excel.
Som person är du noggrann, strukturerad och har förmågan att arbeta självständigt.
Du trivs med att arbeta i team och är kommunikativ samt lösningsorienterad.
Du är analytiskt lagd och har förmågan att se helheten samtidigt som du är detaljorienterad.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med bokslut, skattedeklarationer och rapportering.
Vi ser gärna att du är flexibel och har förmågan att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du har även goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Övrig information
Ansökningar kommer att tittas igenom löpande och anställning kommer ske när vi hittat rätt kandidat.
Vid frågor kontakta Maja Schentz på 0705173380Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3477". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Maja Schentz maja.schentz@konsultia.se Jobbnummer
9761429