Redovisningsekonom till Kramfors kommun
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Ekonomiavdelningen är navet i kommunens ekonomi. Här arbetar vi tillsammans, utvecklar varandra och driver verksamheten framåt. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt, tryggt och rättvist samhälle fyllt av livskraft. Vill du också vara med och bidra?
Vi söker nu en redovisningsekonom!

Arbetsuppgifter
Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta med flera perspektiv för att skapa en bra helhet inom redovisningsområdet.
I arbetsuppgifterna ingår att:
* Ansvara för bokföring, avstämningar inom de olika redovisningsområdena, betalkontroll och bokföring/beräkningar i anläggningsredovisning.
* Ansvara för att upprätta underlag till månads-, delårs- och årsbokslut.
* Samarbeta med olika team och områden inom ekonomiavdelningen och andra medarbetare i verksamheten.
* Ingå i olika arbets- och utvecklingsgrupper både inom ekonomiavdelningen och i förvaltningar och kommunala bolag.
* Utveckla arbetssätt och ekonomiprocesser.
* Arbeta för att riktlinjer, arbetssätt och underlag leder till en sund ekonomisk styrning som bidrar till att optimera resursanvändningen och främja kostnadseffektivitet vid Kramfors kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lösningsorienterad, har förmåga att samarbeta och är ansvarstagande. Det är en bonus om du dessutom besitter en god analytisk förmåga, arbetar strukturerat och driver frågorna i mål.
För den här rollen krävs:
* Mycket goda kunskaper inom redovisning, tillika lagstiftning och regelverk
* Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska, både i tal och skrift
Meriterande är:
* Erfarenhet av arbete inom kommun-/regionsektorn
* Erfarenhet av Ekonomisystemet Raindance
* Högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313627".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429)

Arbetsplats
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Ekonomichef
Katarina Rask katarina.rask@kramfors.se 0725382343
