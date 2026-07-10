Redovisningsekonom till Borås
OIO Väst AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-07-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en bred redovisningsroll där du kombinerar bokslutsarbete med analys, utveckling och förbättringsinitiativ? Trivs du i en internationell miljö där du får stort eget ansvar samtidigt som du arbetar i ett engagerat team? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Om rollenDu blir en del av ett engagerat accountingteam som ansvarar för bokslut, löpande redovisning och finansiell rapportering för flera bolag inom koncernen. Teamet arbetar nära varandra och präglas av ett prestigelöst samarbete där man hjälps åt när det behövs.
Rollen följer en tydlig månadscykel där den första delen av månaden fokuserar på bokslut, avstämningar och rapportering, medan den senare delen ger utrymme för utvecklingsarbete, förbättringsinitiativ och projekt. Du får möjlighet att arbeta med redovisnings- och skattefrågor i en internationell miljö och vara med och utveckla både processer och arbetssätt.
Verksamheten har ett stort fokus på digitalisering, automatisering och AI-lösningar, vilket innebär att du får möjlighet att påverka och bidra till effektivare ekonomiprocesser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Ansvara för delar av månads- och årsbokslut
Genomföra avstämningar och löpande redovisning
Arbeta med rapportering, analys och resultatuppföljning
Hantera redovisnings-, moms- och skattefrågor i en internationell miljö
Delta i utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser
Samarbeta nära övriga ekonomifunktioner för att säkerställa hög kvalitet i redovisningen
Vi söker dig som
Vi söker dig som har en stabil grund inom kvalificerad redovisning och som trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med utveckling och förbättringar. Du tycker om att arbeta strukturerat och noggrant, samtidigt som du motiveras av att hitta smartare och mer effektiva arbetssätt.
Du är en självgående och initiativtagande person som gärna tar ansvar och driver ditt arbete framåt. Samtidigt uppskattar du ett nära samarbete med kollegor och bidrar till en positiv laganda.
Vi ser att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerad redovisning
Erfarenhet av bokslutsarbete och finansiell rapportering
God systemvana och ett intresse för digitalisering och processutveckling
Mycket goda kunskaper i Excel
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av internationell redovisning
Erfarenhet av moms- och skattefrågor
Erfarenhet från större bolag eller koncernmiljö
För att lyckas i rollen ser vi att du är:Analytisk och lösningsorienterad
Självständig och ansvarstagande
Strukturerad och noggrann
Initiativtagande och utvecklingsorienterad
Positiv och prestigelös
En lagspelare som trivs i en samarbetsinriktad miljö
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen passar dig som vill vara med och påverka, utveckla arbetssätt och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling i en verksamhet där samarbete, engagemang och ständiga förbättringar står i fokus.
Om anställningenDetta är en direktrekrytering där du blir anställd ute hos vår partner.
Omfattning: HeltidStart: Enligt överenskommelsePlacering: BoråsAnställning: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg – det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större möjlighet att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor och ett närvarande ledarskap arbetar vi aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
OIO Kontakt
Consultant Manager
Elsa Jonasson elsa.jonasson@oio.se Jobbnummer
9999800