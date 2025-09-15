Redovisningsekonom sökes till Lafayette AB
Bolaget grundades 1961 och var det svenska bolag som var först ut med privatradio. Lafayette har idag en framskjuten position inom tillverkning av utrustning som främst används av jägare eller naturälskande människor.
Tillsammans med våra dotterbolag VMAC AB samt Lafayette OY utvecklar och tillverkar vi produkter såsom kommunikationsradio, spårningsutrustning som främst används för att spåra jakthundar eller boskap med en egenutvecklad mjukvaruplattform, vi utvecklar och tillverkar även ljuddämpare samt pannlampor.
Våra kunder befinner sig i nuläget främst i Norden men vi kommer i framtiden att etablera oss på nya marknader, först och främst inom EU.
Koncernen har idag sitt huvudkontor i Göteborg samt ett finskt säljbolag som är beläget strax utanför Helsingfors. Tillverkning och utveckling sker även i orterna Vilhelmina och Shenzhen i Kina. Omsättning för bolagen är cirka 45 MSEK med ett 12-tal anställda.
Vi söker nu en driven och noggrann redovisningsekonom som vill vara med och utveckla vår ekonomifunktion. Vi är ett växande företag med starkt fokus på kvalitet och innovation, vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter där vi ser ekonomi som en väldigt viktig funktion i uppföljning, planering och budgetering. Du kommer att arbeta nära VD och arbeta med samtliga bolag inom gruppen.
Arbetsuppgifter- Löpande bokföring och avstämningar
• Upprättande av månads- och årsbokslut
• Rapportering och analys av ekonomiska resultat
• Kontakt med revisorer och myndigheter
• Utveckling av interna rutiner och processer
• Löner
• Bokföring
• Moms, skatter och arbetsgivaravgifter
• Framtagande av budget samt ekonomiska analyser
Kvalifikationer- Relevant utbildning inom ekonomi
• Minst 3 års yrkeserfarenhet av redovisning
• Körkort
• Goda kunskaper i Pyramid ekonomisystem samt Microsofts Officepaket.
• Självständig, strukturerad och lösningsorienterad
• Engelska i tal och skrift. Finska är meriterande.
• Kännedom om bokföringslagen, årsredovisningslagen samt andra relevanta regelverk
• Arbete inom ledningsgrupp
Personliga egenskaper- Noggrann och strukturerad
• Självständig och ansvarstagande
• God samarbetsförmåga
• Affärsförståelse och förmåga att kommunicera ekonomisk information.
• Gillar att arbeta med internationella kontakter
• Kommunikativ
Vi erbjuder- En dynamisk arbetsplats med engagerade kollegor
• Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
• Trevligt kontor i moderna lokaler
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till per@lafayette.se
senast den 15 oktober 2025. Urval sker löpande och anställningen påbörjas efter överenskommelse.
Vid frågor kontakta Per Leftinger
Mobil: 0705 130 130
Mail: per@lafayette.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: per@lafayette.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lafayette AB
(org.nr 556662-1354)
Marieholmsgatan 54 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Jobbnummer
9509175