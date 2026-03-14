Redovisningsekonom Med Systemintresse Till Maxgaming
Resultat i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Upplands Väsby Visa alla redovisningsekonomjobb i Upplands Väsby
2026-03-14
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Resultat i Sverige AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Vallentuna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en Redovisningsekonom med starkt systemintresse och en nyfikenhet att förstå vad som händer bakom siffrorna? Hos MaxGaming får du en roll där du arbetar nära flera av bolagets system, dyker in i komplexa flöden och säkerställer att data och processer håller hög kvalitet. Vi söker dig som trivs i en bransch full av innovation, driv och utveckling. Rollen passar dig som är nyfiken, driven och systemintresserad. Brinner du dessutom för gaming? Då är det här rollen för dig!Publiceringsdatum2026-03-14Om företaget
MaxGaming har Nordens största utbud av gamingrelaterade produkter som är noga utvalda för att passa den mest kräsne gamern. Bolaget är under stadig tillväxt och fokus ligger på att erbjuda de bästa produkterna, samt ge kunder världen över en riktigt grym upplevelse. Du erbjuds en kreativ och inspirerande miljö där innovation och utveckling står i fokus. Här välkomnas du till ett team av passionerade medarbetare som drivs av att skapa den bästa möjliga upplevelsen för sina kunder.
Kontoret ligger i Upplands Väsby och genomsyras av gamingglädje i både stämning och inredningsdetaljer. Här finns goda förbindelser för den som åker kollektivt (station Upplands Väsby) samt gratis parkering för den som tar bilen. Arbetsuppgifter
Som Redovisningsekonom hos MaxGaming får du en bred och ledande roll i ekonomiteamet. Du ansvarar för redovisningens kvalitet och driver det arbetet framåt. Förutom redovisningen är en stor del av rollen även att analysera, felsöka och vidareutveckla integrationen mellan bolagets system och hitta de mest effektiva vägarna framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Löpande redovisning
• Bokslutsarbete
• Ansvar för månads- och kvartalsbokslut
• Årsredovisning enligt K3
• Momsrapportering (svensk, norsk, tysk och brittisk moms plus OSS-rapportering)
• Avstämningar av betalningar via olika betalsystem
• Kvalitetssäkring av samt stöd i mer komplexa redovisningsfrågor
• Underhåll och kvalitetssäkring av system samt uppdatering av dessa
• Tätt samarbete med bolagets CFO
Det här är en roll för dig som gillar redovisning men älskar system, data och struktur.Profil
Vi söker dig som har en stark förståelse för redovisningens helhet och trivs i en datadriven miljö där systemen är centrala. Du har arbetat brett med redovisning i cirka 4-5 år och känner dig trygg i bokslut, moms och de löpande delarna.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Mycket god systemförståelse och ett genuint intresse för datadrivna arbetssätt
• Erfarenhet av bokslutsarbete enligt K3
• Nyfikenhet på att arbeta med stora datamängder och integrationer mellan systemen
• Förmåga att förstå och felsöka komplexa flöden
• Trygghet i att driva processer vidare och säkerställa kvalitet
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och gillar att utveckla både dig själv och dina arbetsområden. För rätt person finns det väldigt goda utvecklingsmöjligheter.
Framgångsfaktorer
• Minst 4-5 års erfarenhet av hela ekonomiska flödet
• Stark systemförståelse
• Noggrann och kvalitetssäker inom redovisning
• Trivs i en snabbfotad miljö där du ständigt utvecklas och utmanasOm företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/Så ansöker du
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Upplands Väsby, Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-03-31
Denna tjänst är en rekrytering där vi på Resultat har hand om rekryteringsprocessen men där du blir direkt anställd hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Gabriella på 073 - 311 68 62 eller maila gabriella@resultatab.se Ersättning
