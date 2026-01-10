Redovisningsekonom med kundansvar
Fenix Fastighet AB / Redovisningsekonomjobb / Upplands Väsby Visa alla redovisningsekonomjobb i Upplands Väsby
2026-01-10
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fenix Fastighet AB i Upplands Väsby
Fenix utgår från att en bostadsrättsförening är en ekonomisk tillgång som kräver aktiv och ansvarsfull förvaltning. Vårt uppdrag är att värna medlemmarnas ekonomi genom långsiktig planering, transparens och tydlig ekonomisk styrning - alltid med kunden i centrum.
På Fenix arbetar vi nära varje styrelse, är lyhörda för föreningens behov och fokuserar på värdeskapande förvaltning som ger trygghet och hållbara resultat över tid.Publiceringsdatum2026-01-10Om tjänsten
Som redovisningsekonom på Fenix ansvarar du för bostadsrättsföreningars ekonomi och är en nära rådgivare till styrelsen. Rollen innebär ett helhetsansvar där du, genom aktiv dialog och tydlig uppföljning, bidrar till långsiktig stabilitet och välgrundade beslut.
Arbetsuppgifter i urval:
Ekonomisk rådgivning till styrelser
Löpande redovisning och avstämningar
Bokslut, årsredovisningar och deklarationer
Budgetarbete och ekonomisk analys
Låneupphandlingar
Medverkan vid styrelsemöten och stämmorProfil
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Minst 1-2 års erfarenhet inom ekonomi/redovisning
Erfarenhet av kundansvar och rådgivande roll
Goda kunskaper i redovisning och bokslut
Mycket god svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Du är strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ. Du är lyhörd för kundens behov, trivs med att bygga långsiktiga relationer och drivs av att skapa verkligt värde för styrelser och medlemmar.
Vi erbjuder
Ett personligt och familjärt bolag med korta beslutsvägar
Varierande arbetsdagar och stort eget ansvar
Möjlighet att påverka och växa tillsammans med bolaget
Långsiktigt samarbete för rätt personSå ansöker du
Låter detta intressant? Skicka din ansökan eller ett kort mejl med några rader om dig själv till: info@fenixab.se
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Slutkandidater kommer att omfattas av bakgrundskontroll efter godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: info@fenixab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fenix Fastighet AB
(org.nr 559111-5661)
Husarvägen 4 (visa karta
)
194 79 UPPLANDS VÄSBY Jobbnummer
9677105