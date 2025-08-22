Redovisningsekonom/löpande ekonomi
MBE Capital AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2025-08-22
Vi söker en administrativ och noggrann skön person som vill ansvara för löpande ekonomi och löpande bokföring i en mindre välmående tech-konsult-koncern bestående av 5 bolag med ca 70 medarbetare. Omfattning 50-60 %.
Du kommer att ha en central roll i vårat bolag och ansvarar för flera viktiga uppgifter såsom:
Leverantörsreskontra
Kundreskontra
Löpande bokföring
Lönehantering
Fakturering
Löpande månadsavstämningar inför rapportering av moms och löner till Skatteverket
Vid möjlighet, lite allmänt kontorschefskap
Kvalifikationer:
Relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Goda kunskaper i bokföring och ekonomi
Noggrannhet och strukturerad arbetsmetod
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Vårt huvudkontor är i centrala Stockholm och vi förväntar oss att du tycker det är givande och kul att åka till kontoret och att din huvudsakliga arbetsplats är där.
Hur arbetstiden disponeras är vi helt flexibla med, det enda vi vet är att arbetsbelastningen är högre runt månadsskiftena.
Varmt välkommen att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
CV samt ett kort personligt brev
E-post: mathias.ericson@pure.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MBE Capital AB
(org.nr 556724-0410)
Sveavägen 33 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Pure Consulting Group Jobbnummer
9471325