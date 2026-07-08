Redovisningsekonom
Svevia AB (publ) / Redovisningsekonomjobb / Växjö Visa alla redovisningsekonomjobb i Växjö
2026-07-08
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Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en redovisningsekonom till vårt kontor i Växjö. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas och utveckla andra som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som redovisningsekonom
Du kommer att arbeta i ett team bestående av elva kollegor. Teamet har ett gemensamt leveransansvar, och arbetsuppgifterna utvecklas över tid utifrån verksamhetens behov och dina styrkor.
Arbetsdagen börjar med en gemensam avstämning där teamet går igenom dagens prioriteringar och fördelar arbetet. Oavsett arbetsinnehåll arbetar vi nära varandra för att tillsammans skapa bästa möjliga leverans.
Inom avdelningen finns arbetsuppgifter som omfattar:
Löpande redovisning och ekonomiadministration
Support till verksamhetens i ekonomer
Internkontroll av ekonomiprocesser
Kreditriskhantering
Deltagande i utvecklingsinitiativ inom ekonomiprocesser och våra system
Verksamhetsnära systemförvaltning
Arbete inom leverantörsreskontra och kundreskontra
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en föränderlig miljö, där samarbete och förbättringsarbete är en självklar del av vardagen. Du uppskattar variation, tar dig an nya frågeställningar med nyfikenhet och gillar att hitta lösningar när utmaningar uppstår.
Eftersom många av våra arbetsuppgifter hänger ihop och påverkar varandra behöver du uppskatta att arbeta nära dina kollegor. Vi har delat ansvar för uppgifterna, här lyckas vi tillsammans och hjälps åt när arbetsbelastningen skiftar inom gruppen.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom ekonomi, exempelvis civilekonomexamen
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God digital vana och intresse för system och processer
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete på en ekonomiavdelning i en större organisation
Erfarenhet av affärssystemet Agresso
Erfarenhet av Medius
Goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av systemförvaltning eller processutveckling inom ekonomiområdet
En del av något större
Svevia är specialister på att bygga, sköta om och utveckla vägar och infrastruktur. Vår verksamhet finns över hela landet och varje dag bidrar vi till att människor kommer fram säkert och smidigt.
Ekonomifunktionen är en viktig del av verksamheten och bidrar till att utveckla våra arbetssätt, processer och system samtidigt som vi säkerställer en stabil ekonomisk leverans till organisationen.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 9 augusti. Svar i processen kan dröja pga sommarsemestrar.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Linda Broby på linda.broby@svevia.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Ludvig Zetterman Dahlen, Talent Acquisition Business Partner, ludvig.zetterman-dahlen@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010492-2092129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Hejaregatan 10 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9996755