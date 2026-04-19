Redovisningsekonom
2026-04-19
Ekonomiansvarig - Erfaren inom bokföringPubliceringsdatum2026-04-19Om företaget
DN Trädgård & Markskötsel är ett entreprenadföretag inom fastighetsskötsel som vuxit kraftigt sedan 2015. Vi arbetar med skötsel av utemiljöer och våra tjänster inriktar sig mot offentliga och privata fastighetsbolag där vi hjälper dessa med deras utemiljöer.
Bolaget har ca: 100 anställda .
Om rollen
Vi söker en Ekonomiansvarig med minst 5 års erfarenhet av bokföring för att ansvara för vår ekonomiavdelning. I denna roll kommer du att arbeta brett med ekonomi och redovisning samt säkerställa att våra ekonomiska processer fungerar effektivt och korrekt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Löpande bokföring och avstämningar
Månads- och årsbokslut
Upprättande av årsredovisning och deklarationer
Hantering av moms- och skattedeklarationer
Likviditetsplanering och budgetarbete
Löneadministration och arbetsgivaravgifter
Kontakt med revisorer, myndigheter och banken
Optimering av ekonomiprocesserKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av bokföring och redovisning
Relevant utbildning inom ekonomi/redovisning
Erfarenhet av bokslutsarbete och rapportering
Goda kunskaper i ekonomisystem(visma,hantverksdata och excel).
Självständig, strukturerad och noggrann
Vi erbjuder:
En viktig och självständig roll i företaget
Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Är du rätt person för jobbet? Skicka din ansökan till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
E-post: ansokan@dntm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare D.N. Trädgård & Markskötsel AB
(org.nr 556976-7477)
Betongvägen 7 Lgh 36 (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
D N Trädgård & Markskötsel AB Jobbnummer
9862720