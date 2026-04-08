Redovisningsekonom

Hirely AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping
2026-04-08


Om tjänstenVi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en redovisningsekonom till deras verksamhet i Linköping. Det här är en roll för dig som vill arbeta brett inom redovisning och ta ett stort ansvar i det löpande ekonomiarbetet.

Du blir en del av en ekonomifunktion där samarbete, struktur och utveckling är centrala delar, och där du får möjlighet att bidra med din erfarenhet och kompetens.

ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:

Löpande bokföring och avstämningar
Hantering av leverantörs- och kundreskontra
Månads- och årsbokslut
Moms- och skattedeklarationer
Bidra till förbättring av rutiner och processer

KvalifikationerVi söker dig som:

Har cirka 3-5 års erfarenhet av arbete inom redovisning
Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Har god förståelse för redovisningsprinciper
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande

Du trivs i en roll där du får arbeta självständigt och samtidigt samarbeta med andra.

Meriterande

Erfarenhet av bokslutsarbete
Vana av att arbeta i olika ekonomisystem
Erfarenhet från en liknande roll

Om anställningen

Heltid
Placering i Linköping
Start enligt överenskommelse

Låter det som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Hirely AB (org.nr 559522-3099)
582 25  LINKÖPING

Staffio

