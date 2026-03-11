Redovisningsekonom
2026-03-11
Equipe Finance har nu glädjen att rekrytera en Redovisningsekonom till börsnoterade Zinzino. Bolaget har genom åren vuxit med god lönsamhet och omsätter mer än 2 Mdr. Zinzino är ett globalt direct sales-bolag inom hälsa och välmående med huvudkontor i Göteborg. Bolaget finns i över 40 länder och växer snabbt. Hos Zinzino får du arbeta i en internationell miljö med högt tempo, entreprenörsanda och stora möjligheter att påverka. Zinzino är en affärsdriven och dynamisk organisation med stark "vi-känsla" där alla medarbetare ges ett stort eget ansvar. I Göteborg (Sisjön) sitter ca 160 anställda, varav 30 arbetar inom ekonomifunktionen. Företaget är starkt värdegrundsdrivet och tror på att arbeta långsiktigt i alla processer. Välkommen med din ansökan för att bli en i viktig spelare i Zinzino och dess koncernbolag. Läs mer om Zinzino på www.zinzino.se
skicka din ansökan till Equipe Finance ansokan@equipefinance.se
Är du redo för nästa steg i din karriär?
Vill du vara med i ett härligt ekonomiteam på Zinzino med framåtblickande medarbetare i ett internationellt tillväxtbolag?
Zinzino söker nu en lösningsorienterad redovisningsekonom som vill arbeta med flera olika bolag i koncernen och bidra till utveckling av processer och system i en global miljö. Vi söker dig som har goda redovisningskunskaper, är kommunikativ, har god analytisk förmåga samt är prestigelös, noggrann och serviceminded. För att trivas i organisationen är du en lagspelare som har en positiv attityd som smittar av sig till dina medarbetare. Du kommunicerar dagligen på engelska.
Ditt ansvarsområde och arbetsuppgifter
Som redovisningsekonom erbjuds du en kvalificerad redovisningsroll där du är ett bollplank till dina medarbetare samt avlastar redovisningschefen. Du ingår i Zinzinos redovisningsgrupp och tillsammans skapar ni en arbetsplats att trivas på. Du upprättar månadsbokslut självständigt och gillar struktur, ordning och reda samtidigt som du är redo att gasa i en föränderlig organisation. Du känner dig bekväm i att sköta löpande redovisning och gillar att ha kontakt med många inom koncernen. Rollen innebär nära samarbete med redovisningsmedarbetare, controllers, treasury samt externa revisorer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Månads-, kvartals- och årsbokslut.
Löpande redovisning, avstämningar och betalningar.
Lagerredovisning.
Vara bollplank till redovisningsteamet
Rapportering av skatt och moms och ta fram underlag.
Deltagande i årsredovisning och kvartalsrapporter.
Ta fram underlag till bolagets revisorer.
Utveckla rutiner, processer och system.

Publiceringsdatum2026-03-11

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen inom ekonomi/redovisning samt relevant arbetslivserfarenhet i minst 3-5 år av kvalificerad redovisning, gärna från redovisningsbyrå, revisionsbyrå eller internationellt bolag. Du förväntas ha goda kunskaper inom redovisning och Excel. Du talar flytande svenska och känner dig trygg i engelska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av lagerredovisning, Microsoft Dynamics 365 och K3.
För att trivas hos Zinzino gillar du att få nyttja hela din bredd i dina kunskaper, du är kommunikativ och lösningsorienterad samt vill utveckla både dig själv och bolagets verksamhet. I rollen är du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Dina personliga egenskaper är att du är nyfiken, prestigelös och har ett härligt eget driv. På Zinzino får du möjlighet att utvecklas i ett spännande företag med många härliga människor. Vi ser fram emot din ansökan!
Arbetstider
Heltid 100%.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan redan idag, intervjuer och urval görs löpande.
Märk din ansökan med "Redovisningsekonom Zinzino" och skicka till ansokan@equipefinance.se
Kontaktpersoner
Daniel Hokander, daniel@equipefinance.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
