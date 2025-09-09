Redovisningsekonom
Saab AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2025-09-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi behöver utöka vårt team med ytterligare en erfaren och kompetent redovisningsekonom till vår grupp inom Accounting Services. Vi söker dig med ett positivt driv och engagemang som vill leverera i vårt operativa uppdrag!
Hos oss välkomnas du in i en erfaren och samverkande redovisningsgrupp inom Accounting Services. Accounting Services är Saabs Shared Service Center (SSC) som förser Saab med tjänster avseende redovisning, bokslut, kund- och leverantörsreskontra samt finansiella system. Accounting Services är ett team av cirka 70 medarbetare och vi är en del av Saabs Finansfunktion.
Vi arbetar med redovisning för Saabs enheter i både Sverige och utlandet. Du ingår i den redovisningsgrupp som främst arbetar med redovisningen av moderbolaget Saab AB och för ett antal dotterbolag inom koncernen. Du blir även delaktig i övriga förekommande arbetsuppgifter inom redovisningsgruppen och har ett nära samarbete med övriga enheter inom både Accounting Services och övriga funktioner inom Saab gruppen.
I rollen ingår att aktivt delta vid upprättande av månads- och årsbokslut, se över samt förbättra rutiner avseende redovisning av svensk- resp utländsk mervärdesskatt samt arbeta med att ta fram uppgifter till Saabs externa rapporteringar. Tillsammans med Saabs interna skattefunktion kommer du att ansvara för beräkning och redovisning av moderbolagets bolagsskatt. Arbetet sker främst i Agresso som är Saabs affärssystem, men även i HFM som är Saabs koncernredovisningssystem.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
* Översyn och förbättring av Saabs rutiner och processer inom området mervärdesskatt
* Löpande redovisning och avstämningar
* Bokslut och rapportering för moderbolaget
* Beräkning och redovisning av bolagsskatt
* Kontakter med externa revisorer
* Deltagande i diverse projekt.Publiceringsdatum2025-09-09Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du som person har en mycket god analytisk förmåga, där struktur och ordning är en självklarhet. För dig är efterlevnad av regler och deadlines viktigt, där du själv ansvarar för ditt arbete. Då du i rollen kommer arbeta nära övriga kollegor och Saabfunktioner, ser vi att samarbete och kontakt med andra är något du tycker är både roligt och viktigt.
Vi söker dig som:
* Har en akademisk eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi, kombinerat med en flerårig erfarenhet av redovisning, med särskild inriktning mot skatt och skatterapportering
* Har ett stort intresse för redovisning av aktuell och uppskjuten skatt samt mervärdesskatt
* Behärskar engelska och svenska i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36276". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9500669