Redovisningschef
Stockholms Universitet / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
Ekonomiavdelningen vid Stockholms universitet söker nu dig, en driven och erfaren Redovisningschef, som ser fram emot att ha en nyckelroll i utvecklingen av vår verksamhet.
Ekonomiavdelningen har påbörjat automatisering av våra processer. Vi kommer inom kort även starta upphandling av nytt ekonomiadministrativt system.
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats i en dynamisk organisation där du har stor påverkan på verksamhetens framgång.
Ekonomiavdelningen har drygt 40 medarbetare och är en del av universitetsförvaltningen.
Ekonomiavdelningen består av två sektioner och en stab. Vi arbetar för att säkerställa att ekonomihanteringen är effektiv och rättssäker med ett starkt fokus på att stödja universitetets mål.
Ekonomiavdelningen ansvarar för myndighetens externa finansiella rapportering och tillhandahåller specialistkunskap gällande universitetets finansiella planering, uppföljning, redovisning och upphandling.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/ekonomiavdelningen.

Dina arbetsuppgifter
Som Redovisningschef leder du redovisningssektionen och säkerställer att den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet och följer gällande regelverk.
Du och dina medarbetare verkar som stöd för hela universitetet och ansvarar för att universitetets redovisningsmodell motsvarar krav på såväl extern rapportering som intern uppföljning. Du har helhetsperspektiv och du drivs av att utveckla universitetsgemensamma processer inom redovisningsområdet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att leda och delta i:
- arbetet på redovisningssektionen, inklusive personalansvar för 16 medarbetare
- arbetet med månads-, tertials- och årsbokslut för hela universitet
- upprättandet av årsredovisningens finansiella delar
- samordning av revision och kontakt med revisorer
- utveckling och effektivisering av redovisningsprocesser.
En viktig del i ditt arbete är att samverka i redovisningsfrågor både internt och externt och följa utvecklingen av regelverk inom redovisningsområdet.
Du har en gedigen kompetens och erfarenhet inom redovisning. Arbetet ställer stora krav på att du kan navigera mellan att arbeta operativt och strategiskt.
Du rapporterar till Ekonomichefen och ingår i ekonomiavdelningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
- Kandidatexamen inom företagsekonomi eller annan likvärdig utbildning.
- Flerårig, aktuell erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
- Erfarenhet av att utveckla processer.
- Ledarerfarenhet.
- Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Ekonomichef Agneta Pantzare, tfn 08-16 19 17, mailto:agneta.pantzare@su.se
Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0680-26".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Ekonomiavdelningen

Jobbnummer
9795058