Redovisningschef

Go-Ahead AB / Ekonomichefsjobb / Växjö
2025-10-07


Visa alla ekonomichefsjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Go-Ahead AB i Växjö, Alvesta, Karlskrona, Säffle eller i hela Sverige

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Huvudansvaret för företagets finansiella rapportering och redovisningsarbete, vilket innefattar att leda teamet, kvalitetssäkra bokslut och rapporter samt driva processutveckling och effektivisering.
Leda och utveckla teamet - ansvara för personal, fördela arbetsuppgifter och stötta medarbetarnas kompetensutveckling
Bokslut och rapportering - ansvara för att månads- och årsbokslut upprättas korrekt samt att årsredovisning och andra finansiella rapporter tas fram
Processutveckling - Optimera och utveckla interna redoisningsprocesser, rutiner och systemstöd
Rollens betydelse:
Redovisningschefen är en nyckelperson som säkerställer företagets ekonomiska stabilitet och rapporteringskvalitet. Rollen är central för att upprätthålla god finansiell kontroll, efterlevnad av lagkrav och som underlag för företagets beslut.
Placeringsort: Nybro, Växjö eller Karlskrona

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Go-Ahead AB (org.nr 556360-2522)
352 41  VÄXJÖ

Arbetsplats
Go-Ahead Sweden

Kontakt
Personalchef
Dan Lundkvist
dan.lundkvist@go-ahead.se

Jobbnummer
9545708

Prenumerera på jobb från Go-Ahead AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Go-Ahead AB: