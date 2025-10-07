Redovisningschef
2025-10-07
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Huvudansvaret för företagets finansiella rapportering och redovisningsarbete, vilket innefattar att leda teamet, kvalitetssäkra bokslut och rapporter samt driva processutveckling och effektivisering.
Leda och utveckla teamet - ansvara för personal, fördela arbetsuppgifter och stötta medarbetarnas kompetensutveckling
Bokslut och rapportering - ansvara för att månads- och årsbokslut upprättas korrekt samt att årsredovisning och andra finansiella rapporter tas fram
Processutveckling - Optimera och utveckla interna redoisningsprocesser, rutiner och systemstöd
Rollens betydelse:
Redovisningschefen är en nyckelperson som säkerställer företagets ekonomiska stabilitet och rapporteringskvalitet. Rollen är central för att upprätthålla god finansiell kontroll, efterlevnad av lagkrav och som underlag för företagets beslut.
