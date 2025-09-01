Redovisningschef
2025-09-01
Vill du ta nästa steg i din karriär inom redovisning och ledarskap? ByggPartner Dalarna söker nu dig som vill arbeta som redovisningschef och vara med och utveckla våra ekonomiska processer samt bidra till företagets fortsatta framgång. Vi erbjuder dig en ansvarsfull roll med utvecklingsmöjligheter i en expansiv och engagerad organisation med kontor i hjärtat av Dalarna.
Om ByggPartner Dalarna och vår ekonomiavdelning
ByggPartner Dalarna är ett av regionens mest framstående byggföretag med starkt fokus på hållbarhet, lönsamhet och långsiktiga relationer - både med våra kunder och medarbetare. På ekonomiavdelningen arbetar vi nära verksamheten för att skapa strukturer, processer och analyser som hjälper organisationen att fatta välgrundade beslut. Vi sätter stort värde på samarbete, engagemang och utveckling.
Dina arbetsuppgifter som redovisningschef
Övergripande ansvar för redovisningsfunktionen och leda ett engagerat ekonomiteam.
Säkerställa kvalitet och efterlevnad enligt gällande regelverk, rutiner och deadlines.
Upprätta månads-, kvartals- och årsbokslut samt rapportera till ledning och styrelse.
Delta aktivt i budget- och prognosarbete.
Arbeta med förbättringsarbete och utveckling av redovisningsprocesser och systemstöd.
Bistå vid revisioner och hantera kontakter med externa samarbetspartners.
Bidra till vidare digitalisering samt effektivisering av ekonomiprocesser.
Vem är du?
Du har akademisk utbildning inom ekonomi eller annan relevant eftergymnasial utbildning.
Flerårig erfarenhet av redovisning, gärna från bygg- eller projektintensiv verksamhet.
God erfarenhet av bokslutsarbete, rapportering, skatt och moms.
Du har erfarenhet av koncernredovisning.
Erfarenhet av att leda och utveckla team.
Van att arbeta i ekonomisystem (exempelvis Visma, Fortnox, Hogia eller liknande).
Strukturerad, analytisk och lösningsorienterad.
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
Du är prestigelös, trivs med förändring och har ett genuint intresse för redovisningsfrågor och digital utveckling.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att leda och utveckla redovisningsarbetet inom ett expansivt företag med stark lokal förankring.
Arbeta i en kultur där samarbete och utveckling står i fokus.
Konkurrenskraftiga villkor och moderna arbetsredskap.
Tydliga möjligheter till såväl yrkesmässig som personlig utveckling.
Ansökan och frågor
Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du har frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jan Hedman på 076-014 81 00. Din ansökan gör du via talang.nxtjobb.se.
Välkommen till ByggPartner Dalarna - här bygger vi framtiden tillsammans!
På ByggPartner Dalarna värdesätter vi mångfald och ser fram emot din ansökan oavsett kön, könsidentitet, ålder, bakgrund, funktionsvariation eller religion. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
