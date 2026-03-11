Redovisningsassistent
Vi på SJR söker en trygg och social redovisningsekonom med några års erfarenhet som vill arbeta brett, nära verksamheten och vara en viktig del av det dagliga ekonomiarbetet ute hos vår kund utanför Hässleholm. Rollen passar dig som trivs i en föränderlig miljö, tar ansvar för dina processer och har ett strukturerat arbetssätt.
Du kommer att arbeta med löpande redovisning och ha en viktig roll i att säkerställa att avstämningar och bokslutsarbete fungerar smidigt. Du blir en del av ett kunnigt ekonomi team där samarbete på kontoret och kvalitet står i fokus.
Ansvarsområden
• Löpande bokföring och hantering av cash-pool och ränteberäkningar
• Avstämning av balanskonton
• Periodiseringar & IC-avstämningar
• Medverkan vid månads- och årsbokslut
• Stöd vid rapportering och dokumentation
• Registrering av försäkringar
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har 2-5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och är trygg i den löpande redovisningen. Du är självgående i månadsavstämningar, arbetar noggrant och har en god förståelse för tighta deadlines. Du har lätt för att sätta dig in i system och trivs när du får vara delaktig, bidra med förbättringar och arbeta nära organisationen. Har du erfarenhet av SAP och att hantera stora mängder data i Excel är det meriterande. Dina personliga egenskaper
Som person tror vi att du är konsultmässig och lätt anpassar dig efter förändringar. Du är strukturerad, ansvarstagande och uppskattar en roll där du får både arbeta operativt och samtidigt vara med och utveckla processerna framåt.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Sandra Bruveris på sandra.bruveris@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-03-27.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
