Redovisningsassistent

Akhtar, Naeem / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2025-09-25


Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Akhtar, Naeem i Stockholm, Järfälla eller i hela Sverige

Bolaget är en redovisning och bokföring firma. Firma söker en Redovisningsassistent för att stärka kontrollen, minska kostnaderna och öka intäkterna.
Flexibelt upplägg där du kan arbeta både på distans och vid behov på plats
Möjlighet att spela en viktig roll i ett bolags utveckling

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: redovisningk@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Akhtar, Naeem
Stavangergatan 12 (visa karta)
164 38  KISTA

Arbetsplats
Akhtar Naeem

Jobbnummer
9527390

Prenumerera på jobb från Akhtar, Naeem

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Akhtar, Naeem: