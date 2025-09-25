Redovisningsassistent
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
Bolaget är en redovisning och bokföring firma. Firma söker en Redovisningsassistent för att stärka kontrollen, minska kostnaderna och öka intäkterna.
Flexibelt upplägg där du kan arbeta både på distans och vid behov på plats
Möjlighet att spela en viktig roll i ett bolags utveckling
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: redovisningk@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akhtar, Naeem
Stavangergatan 12 (visa karta
)
164 38 KISTA Arbetsplats
Akhtar Naeem Jobbnummer
9527390