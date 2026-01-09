Redovisningsassistent - vikariat
2026-01-09
Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden.
Vi söker en noggrann och engagerad Redovisningsassistent för ett 11 månaders vikariat med start början av april.
Detta är en möjlighet för dig som trivs med ordning och struktur och vill arbeta i ett team där samarbete och kvalitet står i fokus. Vi erbjuder ett varierande arbete i ett trevligt, kompetent och hjälpsamt team samt möjlighet att utvecklas inom redovisning och skatt.
På Svenska Mässan Gothia Towers har redovisningsavdelningen i uppdrag att leverera redovisningstjänster och relaterade processer av hög kvalitet till hela verksamheten. Avdelningens medarbetare bidrar dagligen med kompetens och service samt stöttar affärsverksamheterna i frågor som rör redovisning och skatt. En viktig del av uppdraget är även att öka kunskapen och förståelsen för dessa områden i hela organisationen.
Du blir en del av ett team som stöttar hela verksamheten i redovisnings- och ekonomifrågor. Avdelningen består idag av sju personer och ansvarar för att koncernen har en välfungerande, säker och kostnadseffektiv redovisning. Tjänsten rapporterar till koncernredovisningschefen och din arbetsplats finns på Korsvägen - mitt i hjärtat av Göteborg.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som redovisningsassistent kommer du bland annat att arbeta med:
- Löpande bokföring
- Leverantörsreskontra
- Hantering av konto-, kredit- och presentkortsavstämningar
- Administrativt stöd till hela ekonomiteamet
- Avstämningar och stöd vid månadsbokslut
- Övrigt förekommande uppgifter inom ekonomi och administration
Kvalifikationer och önskade egenskaper
Vi söker dig som:
- Har utbildning inom ekonomi
- Har minst ett års erfarenhet av arbete inom redovisning
- Trivs med noggrannhet och struktur
- Trivs att arbeta i system och har goda kunskaper i Excel
- Är ansvarstagande, nyfiken och en lagspelare
- Kommunicerar väl i tal och skrift på svenska
Vi erbjuder:
- En varierad roll i ett kunnigt och engagerat team
- Möjlighet att utvecklas inom redovisning och skatt
- Ett vikariat på 11 månader
- En arbetsplats med god gemenskap och teamkänslaSå ansöker du
Är du rätt person för den här spännande utmaningen? Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor kontakta Johan Östlund, tel. 0768-27 73 50 eller mejla johan.ostlund@svenskamassan.se
Bli en del av vår värld - det är här vi skapar upplevelser för livet. Läs mer om oss på www.svenskamassan.se
och www.gothiatowers.com.
Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Våra kärnvärden - engagemang, samarbete och mod - är grunden för vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör både internt och externt. Ersättning
Individuell lönesättning
