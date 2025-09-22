Redovisningsansvarig
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt - vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Kommunledningsförvaltningen söker nu redovisningsansvarig!
Inom Åtvidabergs kommun arbetar ekonomienheten med budget, uppföljning, ekonomistyrning, upphandling och redovisning på ett professionellt och utvecklingsinriktat sätt för stödja kommunen, kommunägda bolag och kommunalförbund i deras verksamheter.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsansvarig ingår du i vår ekonomienhet som tillhör Kommunledningsförvaltningen. Ekonomienheten arbetar med budget, uppföljning, ekonomistyrning, upphandling och redovisning för att stödja kommunens verksamheter.
Som redovisningsansvarig har du huvudansvar för redovisningsprocessen och bidrar till att kvalitetssäkra, effektivisera och utveckla ekonomihanteringen inom både enheten, förvaltningarna och de organisationer vi hanterar. Du ansvarar för upprättande av hel- och delårsbokslut samt koncernbokslut och administrerar anläggningsreskontra genom dialog med investeringsansvariga.
Du är kommunens redovisningsspecialist och har en central rådgivande och konsultativ roll i frågor som rör redovisning. I uppdraget ingår även att säkerställa informationshantering, internkontroll och upprättande av rutiner.
Du som söker
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot ekonomi eller en annan eftergymnasial utbildning med inriktning ekonomi. Du har erfarenhet av kvalificerat arbete med ekonomifrågor och självständigt arbete som exempelvis controller, redovisningsekonom eller ekonom. Det är meriterande om du har mycket goda kunskaper inom redovisning.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god analytisk förmåga och kan bryta ner komplex information för att identifiera mönster och samband. Du har även förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.
Vi ser att du kan skapa struktur för andra och driva processer framåt. Du har styrka att stå upp för din specialistroll och få andra att efterleva instruktioner, lagar och rutiner. Vidare ser vi att du har förmågan att planera och organisera ditt arbete väl och kan sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Du håller dig inom uppsatta tidsramar, följer instruktioner och visar engagemang för organisationen.
Det är meriterande om du har en god förmåga att uttrycka dig tydligt i både tal och skrift och kan anpassa ditt språk efter målgruppen.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 oktober.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
