Redoisningsansvarig
2025-10-16
Drivs du av att arbeta med redovisning och av att vara med att påverka, bygga upp och utveckla processer och rutiner? Då bör du läsa vidare! Simrishamns kommun söker just nu en redovisningsansvarig.
Simrishamns kommun har omgivningarna som skapar guldkant i vardagen. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Du kommer tillhöra ekonomienheten i Simrishamns kommun, som är organiserad inom Kommunstyrelseförvaltningen, och är en enhet med nio medarbetare som ansvarar för den centrala ekonomifunktionen och kommunens upphandlingsverksamhet.
I rollen som redovisningsansvarig ansvarar du för att kommunens redovisning är rättvisande och uppfyller lagar, riktlinjer och anvisningar. I uppdraget ingår att sammanställa del- och årsbokslut samt ansvara för att upprätta koncernbokslut.
Du är kommunens expert i redovisningsfrågor och är därför en naturlig diskussionspartner och stöd i dessa frågor. Du förväntas utveckla arbetssätt och processer inom redovisningsområdet samt delta i olika projekt. I rollen som redovisningsansvarig ingår även att administrera anläggningsregister, inrapportering av statistik, hantera frågor om skatter och moms och rapportering av dessa, samt vara ansvarig för bank och försäkringar. Arbete med kommunens stiftelser förekommer också.KvalifikationerProfil
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är analytisk, noggrann, strukturerad och modig. Du har lätt för att ta egna initiativ och drivs av att förbättra och utveckla processer. Eftersom du är ett viktigt stöd till kollegorna i hela kommunen är du serviceinriktad, kommunikativ och har god samarbetsförmåga.
Vi söker vi dig som har högskoleutbildning inom ekonomi och några års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Det är meriterande om du har tidigare kommunal erfarenhet.
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR för vägledning i hur du ansöker.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Simrishamns kommun, Kommunstyrelseförvaltningen
HELEN ESPERUP helen.esperup@simrishamn.se
