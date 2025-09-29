Receptionsväktare - Malmö
2025-09-29
Security Assistance Syd AB är ett auktoriserat bevakningsföretag med huvudkontor i Malmö. Vi erbjuder ett komplett utbud av bevakningstjänster såsom stationär bevakning, rondering, utryckning och larmcentraltjänster.
Utöver våra grundtjänster har vi specialistkompetens inom fastighetsjour och brandskydd, vilket gör oss till en flexibel och trygg partner för våra kunder.
Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001, SSF 136 (larmcentral) samt SSF 1063 (bevakningsföretag).
Nu söker vi receptionsväktare till ett uppdrag i Malmö.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som receptionsväktare är din främsta uppgift att skapa trygghet och ordning för vår kund.
I rollen som receptionistväktare blir du kundens ansikte utåt. Du möter besökare, kontrollerar ID-handlingar och ser till att de registreras och tas om hand på ett professionellt sätt. Utöver receptionstjänst ingår även bevaknings- och säkerhetsuppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot besökare, kontrollera ID och skriva in i besökssystem
Svara i växel och hänvisa vidare till rätt person
Utföra öppning och låsning
Övervaka larm och kameror
Utföra administrativa uppgifter kopplade till bevakningsuppdraget
Tjänsten är en halvtidstjänst dagtid, ca 2 arbetspass per vecka (12-timmarspass), med god möjlighet till utökad tjänstgöring vid behov.
Om dig
Vi söker dig som har hög moral, servicekänsla och en genuin vilja att leverera kvalitet. Du är lugn och organiserad, kan hantera periodvis högt tempo och tar dig an problemlösning med en positiv inställning. Du har intresse för teknik och lätt för att förstå instruktioner.
Grundkrav:
Utbildad väktare (minst VU1)
Godkända gymnasiebetyg i svenska och engelska
Mycket god svenska i tal och skrift, god engelska
Ostraffad och med ordnad privatekonomi
Godkänd av Länsstyrelsen (ansökan sker via oss)
Meriterande:
Intresse för teknik
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
Ytterligare information
För anställning hos Security Assistance Syd AB krävs godkännande av Länsstyrelsen enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag. All personal prövas med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet och lämplighet. Detta innebär att uppgifter kan inhämtas från belastnings- och misstankeregister samt från Säkerhetspolisen.
Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell.
Lön och anställningsvillkor regleras av kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionistväktare / Malmö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Security Assistance Syd AB
(org.nr 556672-8605), http://www.secass.se
Flygplansgatan 1-3 (visa karta
)
200 24 MALMÖ Kontakt
Helena Svensson helena.svensson@secass.se 040-6892459
9532000