Receptionspersonal

Kristianopel Turism HB / Receptionistjobb / Karlskrona
2026-02-01


Säsongspersonal 2026
Tycker du om när det händer mycket, att ha många människor omkring dig och är sugen på en härlig sommar vid havet?
Vi söker nu säsongspersonal inför 2026 till vår reception.
Sprudlande glad, ordningsam, van att hantera en dator, stresstålig, villig att vara en del av vår gemenskap för att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster.
Då kan det vara dig vi söker.
Svenska och Engelska språkkunskaper ser vi som självklart.
Kan du Tyska, Danska eller Holländska så är det meriterande.
Tidigare erfarenhet från reception och kunskaper i Turbo och Daylight bokningssystem är klart meriterande.
Kristianopel ligger utan bussförbindelse sommartid och därför behöver man har tillgång till bil eller annat fordon för att komma till och från jobbet.
Vi anställer löpande och ser fram emot din ansökan snarast, dock senaste 31 Mars.
Välkommen med din ansökan till info@kristianopelresort.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@kristianopelresort.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kristianopel Turism HB
Kristianopel (visa karta)
370 45  FÅGELMARA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9715929

