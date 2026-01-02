Receptionschef till filialen i Södertälje
2026-01-02
Läs igenom hela annonsen innan du ansöker.
Kort om oss
CK Trafikskola AB bedriver verksamhet i Södertälje och Farsta, med cirka fem minuters gångavstånd från respektive centrum. Vi erbjuder trafikutbildning i nyrenoverade och moderna lokaler, där målet är att varje elev ska få med sig både långsiktig trafiksäkerhetskompetens och en professionell utbildningsupplevelse.
Med över 20 års erfarenhet inom trafikutbildning fortsätter vi att utveckla verksamheten med tydligt fokus på kvalitet, struktur och kundnöjdhet. Hos oss är kvalitet en grundprincip i allt vi gör.
Om rollen
Vi söker nu en Receptionschef till vårt kontor i Södertälje. Rollen innebär ett övergripande ansvar för receptionens dagliga arbete, kundflöden och administrativa processer kopplade till bokningar och planering. Du arbetar i nära samverkan med verksamhetens ledning och är en central funktion i den löpande driften.
I rollen ingår att säkerställa ett professionellt bemötande, skapa struktur i arbetsflöden samt bidra till förbättrade rutiner och ett effektivt samarbete mellan reception, trafiklärare och trafikskolechef. Du är ofta den första kontaktpunkten för våra kunder och representerar därmed verksamheten i mötet med besökare och elever.
Vi söker dig som trivs i en verksamhetsnära roll med högt tempo, där du kombinerar service med tydligt ansvarstagande, prioritering och uppföljning. Du har ett genuint intresse för människor och arbetar konsekvent med ett professionellt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Läs mer nedan under "Din personlighet och erfarenhet".Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska, engelska och arabiska (tal)
Förmåga att skriva obehindrat på svenska och engelska
B-körkortDina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som Receptionschef inkluderar, men är inte begränsade till:
Ansvara för receptionens dagliga drift och kundmottagande
Hantera inkommande ärenden via telefon, e-post och SMS på svenska, engelska och arabiska
Administrera, koordinera och följa upp bokningar samt planera elever utifrån önskemål om dag och tid
Koordinera den dagliga dialogen med trafiklärare och trafikskolechef, inklusive uppföljning av utbildningsupplägg
Förbereda inför kurser samt säkerställa att lokaler (reception, teorisal) hålls representativa och välorganiserade
Stödja verksamheten i administrativa uppgifter såsom dokumenthantering, sammanställningar och rapportunderlag
Bidra till utveckling av rutiner, förbättringsarbete och kvalitetssäkring
Medverka i marknadsföring i sociala medier
Genomföra återkommande inköp/administration kopplad till kontorets behov
Söka och koordinera uppkörningstider åt elever
Driva avgränsade projekt samt bidra vid planering av aktiviteter/event
Din personlighet och erfarenhet
Hos CK Trafikskola präglas vardagen av högt engagemang, ansvarskänsla och framåtrörelse. Vi arbetar i en snabbrörlig miljö där initiativförmåga, arbetsglädje och samarbete är viktiga framgångsfaktorer. Samtidigt värnar vi en varm, respektfull och prestigelös kultur där man hjälps åt när det behövs.
Vi ser att du är strukturerad, noggrann och självgående, med god förmåga att prioritera och driva flera parallella uppgifter i mål. Du tar ägarskap för dina arbetsuppgifter och är mån om att leverera med hög kvalitet. Du är också kommunikativ och uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
(Arabiska är ett krav enligt ovan och används i den dagliga kunddialogen.)
Introduktion
Introduktion och utbildning sker under en månad, och kan förlängas vid behov.
Öppettider och arbetstider
Vi har öppet måndag-söndag. Tjänsten avser arbete vardagar måndag-fredag i enlighet med schema från chef.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vi tar endast emot ansökningar via e-post.
Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen och vill bidra till en verksamhet som kombinerar entreprenörskap, kvalitet och service? Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intervjuer sker löpande för snar tillsättning.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: info@cktrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CK Trafikskola AB
(org.nr 559233-1986) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9668086