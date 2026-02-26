Receptionschef
2026-02-26
Gysinge Herrgård har lockat besökare i århundraden och vi förstår varför. Här möts historia och natur i ett unikt samspel vid Dalälvens strand. Med 67 hotellrum, restaurang, café och konferenslokaler erbjuder vi våra gäster något utöver det vanliga.
Nu söker vi en receptionschef som vill ta ett helhetsansvar för våra front-of-house-funktioner och säkerställa en leverans i toppklass - både i vardagen och vid konferenser och evenemang.
Om rollen
I rollen ansvarar du för drift, kvalitet och utveckling inom reception och städ. Du säkerställer att gästrelationer, bemanning, arbetssätt och upplevelse håller en hög och jämn nivå. Tjänsten kombinerar operativ närvaro med strategiskt ansvar och ställer krav på både struktur och handlingskraft.
Du har det övergripande ansvaret för konferens- och mötesbokningar samt för att varje arrangemang genomförs med hög kvalitet och professionalism. Det innebär att planera, koordinera och följa upp konferenser och evenemang i nära samarbete med övriga funktioner på hotellet. Du säkerställer att reception och städ fungerar smidigt i det dagliga arbetet genom tydlig bemanning, fungerande rutiner och ett närvarande ledarskap.
I rollen ingår att hantera gästärenden professionellt och att aktivt identifiera förbättringsområden samt driva utveckling inom dina ansvarsområden. Du arbetar nära sälj- och marknadsfunktioner för att stärka vårt erbjudande och bidra till att utveckla produkter, tjänster och helhetsupplevelser. Budgetansvar, rapportering och uppföljning är en naturlig del av uppdraget.
Du ingår i hotellets ledningsgrupp, rapporterar till hotellchef och har personalansvar för medarbetare inom reception och städ. Du leder och fördelar arbetet, skapar struktur och säkerställer att teamen har rätt förutsättningar för att leverera hög kvalitet varje dag.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad ledarerfarenhet och bakgrund inom besöksnäringen
Har stark servicekänsla och erfarenhet av att arbeta med gästnöjdhet
Har god förmåga att planera, bemanna, prioritera och lösa problem
Är trygg i att fatta beslut och leda i vardagen
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Är van systemanvändare och trygg i Microsoft Office
Bra att veta:
Arbetstiderna varierar - dag, kväll och helg förekommer
Gysinge Herrgård har kollektivavtal via Unionen
Tillträde enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-02-26Så ansöker du
Rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan redan idag.
Frågor? Kontakta rekryterande chef Annika Carlström:annika.carlstrom@julahotell.se
