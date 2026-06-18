Receptionister på timmar
Eterni Sweden AB / Kundservicejobb / Lund Visa alla kundservicejobb i Lund
2026-06-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning och vill jobba extra inom service och reception? Vi söker nu extraarbetare till varierande uppdrag med start under sommaren!Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Vi söker nu extraarbetare inom service och reception med uppdrag som inleds med jobb i sommar och timmar under hösten och kommande åren. Uppdragen är varierande och kan exempelvis vara inom reception, nattvärd eller butik. Arbetet innebär ett stort fokus på service, bemötande och ansvar.
I din roll som extraarbetare inom service kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära att:
Ge god service och ett professionellt bemötande till besökare och kunder
Arbeta i reception, butik eller som nattvärd beroende på uppdrag
Hantera enklare administrativa uppgifter
Bidra till ordning, trygghet och en positiv upplevelse
Följa rutiner och riktlinjer hos respektive uppdragsgivare
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag och arbetspass och våra kunder finns i eller runt Lund.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att möta människor. Du har ett lugnt och professionellt förhållningssätt och kan hantera olika situationer på ett tryggt sätt.
Vi ser att du:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (exempelvis studier, annat arbete eller eget företag)
Är flexibel och kan arbeta extra vid behov
Är pålitlig, punktlig och noggrann
Har god kommunikativ förmåga och ett trevligt bemötande
Tidigare erfarenhet inom service, reception, butik eller liknande är meriterande men inget krav.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som extraarbetare inom service är ett konsultuppdrag på deltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos våra kunder. Det finns goda möjligheter till fler arbetspass och förlängning av uppdraget. Vi har behov redan i sommar och önskar lära upp våra nya kollegor redan i maj månad. Uppdragen är både på dagtid, natt och helg.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mohned Fawzi på mohned.fawzi@eterni.se
Plats: Lund/Malmö
Start: Omgående
Arbetstider: Varierande (dagtid) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
220 02 LUND Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Mohned Fawzi mohned.fawzi@eterni.se Jobbnummer
9969716