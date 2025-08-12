Receptionist / Undersköterska
Vill du vara den första som möter våra patienter och bidra till en varm och välkomnande start på deras besök? Vi söker dig som vill bli en viktig del av vår vårdcentral i vackra Lysekil där havet är vår närmsta granne, arbetsglädjen är hög och kollegorna stöttar varandra i både stort och smått.
Vi är en vårdcentral med cirka 7 000 listade patienter, belägen i natursköna Lysekil - en plats som bjuder på havsutsikt, frisk luft och närhet till fantastisk natur året om. Hos oss finns även barnavårdscentral och rehabmottagning, vilket gör att vi kan erbjuda våra patienter en bred och sammanhållen vård.
Här möter du ett engagerat gäng som tillsammans driver en verksamhet under utveckling, där idéer och förbättringar alltid är välkomna.
Vi söker nu en receptionist/undersköterska som blir det första ansiktet våra patienter möter - en nyckelperson i vårt team. Du får kollegor som gärna stöttar och peppar dig, och en chef som är närvarande och lyssnar.
Din roll
Din plats blir i hjärtat av vår verksamhet - receptionen. Här tar du emot och guidar våra patienter, svarar i telefon och hanterar administrativa uppgifter. Har du undersköterskekompetens är det meriterande men inget krav - för oss är bemötande och personlighet allra viktigast.
Tjänsten är ett vikariat året ut, med möjlighet till förlängning.
Vi erbjuder dig
Fantastiska kollegor och en varm arbetsgemenskap
En chef som lyssnar och är närvarande
En arbetsmiljö där alla idéer är värdefulla
Stunder för fika och skratt mitt i vardagen
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Arbetstiden är måndag-fredag, 08.00-12.00
Om dig
Vi söker dig som är social, hjälpsam och trivs med att ha många bollar i luften. Du är trygg i att möta människor och sätter alltid patienten i fokus. Du kan vara erfaren eller ny i yrket, det viktiga är att du är nyfiken, noggrann och har ett genuint intresse för att bidra till en positiv upplevelse för våra patienter.
Sista dag att ansöka är 31/8. Intervjuer kommer ske löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Charlotte Klang Olsson charlotte.klangolsson@capio.se +46769463060 Jobbnummer
9455361