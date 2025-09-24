Receptionist Till Vinge
Om tjänsten
Om företaget
Har du ett professionellt bemötande och ett genuint intresse för att ge den bästa servicen? Då kan det här vara rollen för dig. Vi söker nu en receptionist till vår kund VINGE.
Som receptionist blir du den första kontakten för klienter och besökare. Din förmåga att kombinera servicekänsla med integritet och diskretion gör dig till en nyckelperson i att skapa trygghet och förtroende. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för receptionen och ser till att kontoret präglas av kvalitet, struktur och professionalism.Om företaget
Vinge är en affärsjuridisk fullservicebyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Bryssel. Bland deras drygt 500 medarbetare finns Sveriges främsta affärsjuridiska expertis. Det gör att VINGE alltid kan sätta ihop team med spetskompetens för sina klienter, oavsett uppdrag och bransch. Det är därför VINGE får möjlighet att arbeta med de mest spännande och komplexa uppdragen inom affärsjuridik och är kända för deras förmåga att driva och genomföra komplexa transaktioner och tvistemål. Att arbeta hos VINGE innebär utveckling. Tillsammans.Dina arbetsuppgifter
Som receptionist bidrar du till att skapa ett välkomnande och professionellt intryck. Dina uppgifter inkluderar:
• Välkomna klienter och besökare
• Hantera inkommande samtal och e-post
• Koordinera konferens- och mötesrum samt bistå vid möten och event
• Säkerställa att reception och gemensamma ytor alltid är representativa
• Vara en pålitlig länk mellan klienter, kollegor och organisationen
• Övriga administrativa uppgifter Kvalifikationer
Vi söker dig som har en naturlig känsla för att ge förstklassig service och förstår värdet av att skapa ett professionellt och välkomnande första intryck. Din fingertoppskänsla för bemötande gör att klienter och besökare alltid känner sig trygga och väl omhändertagna.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du:
• Är kommunikativ och trygg i både svenska och engelska, tal och skrift
• Har förmåga att skapa struktur och hålla ordning även i ett högt tempo
• Är flexibel, lösningsorienterad och prestigelös Övrig information
• Start: December 2025
• Omfattning: Heltid, tillsvidare
• Placering: Centrala Stockholm
Detta är en direktrekrytering där KFX HR-partner ansvarar för rekryteringsprocessen. Anställningen sker direkt hos vår kund, VINGE.
I denna rekrytering kommer det att göras tester och bakgrundskontroll på slutkandidat.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor? Kontakta ansvarig rekryterare, Lisa Hägglund, på lisa.hagglund@kfx.se
.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
