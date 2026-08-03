Receptionist till vårdcentralen Skärvet
Region Kronoberg, Primärvården / Receptionistjobb / Växjö Visa alla receptionistjobb i Växjö
2026-08-03
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren – genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter – att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens.
Vi söker en receptionist som vill bli del av vårt team. På vår vårdcentral har vi ett tätt samarbete inom yrkesgruppen och mellan alla yrkeskategorier. Det bidrar till att vi kan ge våra patienter vård med en hög kvalité och till en trevlig arbetsplats.
Vårt mål är att du som medarbetare ska trivas, känna arbetsglädje och kunna utvecklas på jobbet - då tror vi det blir som allra bäst. Därför satsar vi på en god introduktion, kompetensutveckling och att skapa en bra arbetsmiljö tillsammans. Vi tycker också det är viktigt att ha roligt på jobbet. Vårdcentralen Skärvet är belägen i centrala Växjö och vi bor i nya fräscha lokaler.
Vill du vara vårt ansikte utåt och göra skillnad för patienter varje dag? Vi söker nu en receptionist som vill bli en viktig del av vårt team på Vårdcentralen Skärvet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som receptionist på Vårdcentralen Skärvet har du en central roll i verksamheten. Du är ofta den första personen våra patienter möter och bidrar till att skapa ett professionellt, tryggt och välkomnande mottagande. Arbetet är varierat och innebär många kontaktytor med patienter, anhöriga och medarbetare.
Arbetsuppgifterna består av att ta emot patienter i receptionen och ge ett gott bemötande, hantera telefonsamtal och vägleda patienter till rätt vårdkontakt samt registrera patienter och administrera besök.
Det kan även innebära att hjälpa till att boka, omboka och avboka tider, hantera viss post- och dokumentadministration och att vara ett administrativt stöd till verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller motsvarande och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Du har en god datorvana och lätt för att lära dig nya system. Om du har tidigare erfarenhet av reception, administration eller annat serviceyrke så är det meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som:
• Är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande.
• Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande.
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
• Har god samarbetsförmåga och är flexibel.
• Kan prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du vill bli en del av Vårdcentralen Skärvet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Inför anställning begärs utdrag av misstanke- och belastningsregistret av arbetsgivaren.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
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Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 494/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Södra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
352 34 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
Avdelningschef
Andrea Kondan-Jorga andrea.kondan-jorga@kronoberg.se +46470589757 Jobbnummer
10018460