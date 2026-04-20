Receptionist till Vårdcentral Långshyttan
2026-04-20
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Långshyttans vårdcentral är belägen i Hedemora kommun och har omkring 5250 listade patienter. På vårdcentralen arbetar distriktsläkare, läkare under utbildning, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, samtalsterapeut och medicinska sekreterare.
Vi har sjuksköterskemottagning, undersköterskemottagning, läkarmottagning, lab, rehab och samtalsmottagning. Vi har även barnavårdscentral och mödravårdscentral.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Som receptionist är du vår första kontakt med våra listade patienter och besökare. Du ansvarar för att ta emot och registrera patienter i kassan som besöker vår verksamhet. Övriga arbetsuppgifter såsom ansvar för personalrummet ingår. Tjänsten kan utökas med andra administrativa uppgifter såsom TeleQ och posthantering.
Du kommer att arbeta nära våra medicinska sekreterare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och övrig personal för att säkerställa en god service och ett effektivt patientflöde.Kvalifikationer
Vi söker dig som
har gymnasieutbildning
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
är van vid att arbeta med dator och administrativa system
innehar B körkortDina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad, strukturerad och har god samarbetsförmåga
Meriterande är
erfarenhet av receptionsarbete, gärna inom vården
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Malin Ernstsson malin.ernstsson@regiondalarna.se 070-3018922 Jobbnummer
9863324