Receptionist till uppdrag i Malmö
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2025-12-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är service ditt signum och möten med människor din grej?
Trivs du i en roll där ingen dag är den andra lik, där du får ta ansvar, ligga steget före och skapa ett riktigt bra första intryck? Då kan det här vara uppdraget för dig!
Vi söker nu en engagerad receptionist för ett kortare uppdrag hos vår kund i Malmö. Här får du chansen att arbeta i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå - där service, kvalitet och kundupplevelse står i centrum.
Som receptionist är du navet i verksamheten och ofta den första personen man möter. Du har en viktig roll i att skapa en välkomnande, professionell och trivsam arbetsmiljö, både för besökare och kollegor.
Rollen är varierande och passar dig som gillar både tempo och lugn, som är självgående men också trivs i team. Som konsult hos oss arbetar du proaktivt för att förenkla kundens vardag genom att se behov innan de uppstår och att lösa dem med ett leende.
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
• Välkomna besökare och kollegor i receptionen med service i toppklass
• Hantera beställningar av kontorsmaterial, frukost och catering
• Svara i telefon, hantera mail, boka mötesrum och registrera besökare
• Producera passerkort och lånekort
• Ta emot och följa upp felanmälningar.
• Vara lyhörd och behjälplig i den dagliga driften
• Säkerställa att lokalerna är representativa och att konferenstekniken fungerar felfritt
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har minst gymnasieutbildning
• Gärna har erfarenhet av receptionist- eller serviceyrket
• Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
• Har god datorvana och kunskaper i Officepaketet
Som person är du trygg, lyhörd och positiv. Du har ett genuint intresse för service, är prestigelös och tycker om att skapa struktur och ordning. Du bygger lätt relationer, bidrar till god stämning och ser utmaningar som en del av ditt arbete.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person. Skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Kattsundsgatan 27 (visa karta
)
211 26 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com Jobbnummer
9657924