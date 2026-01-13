Receptionist till Nordic Wellness Malmö
2026-01-13
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med över 400 klubbar och ett antal padelanläggningar runt om i landet. Det ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra klubbar och att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal och inte minst pris. Vi erbjuder ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar, har över 500 000 medlemmar och fortsätter vår expansionsresa framåt. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Nu söker vi säljande receptionister till våra klubbar i Malmö. Är du en serviceinriktad person med driv och engagemang? Vill du vara en del av en växande organisation där du får möjlighet att göra skillnad för våra medlemmar varje dag? Då kan detta vara jobbet för dig.
Vi söker dig som vill arbeta:
Heltid/Deltid på en av våra anläggningar I vår vikariepool, där du jobbar på flera olika klubbar Extra på kvällar och helger som timanställd
Om rollen
Som säljande receptionist är du klubbens ansikte utåt och ansvarar för att skapa en välkomnande och inspirerande miljö där våra medlemmar trivs. Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Bemöta våra medlemmar på ett proffsigt, vänligt och energifyllt sätt
Säkerställa att klubben alltid är ren, snygg och inbjudande
Driva försäljning av medlemskap och produkter
Skapa en familjär och positiv atmosfär
Arbetet är varierande och fartfyllt, och vi söker dig som är flexibel och självgående. Ingen dag är den andra lik, och du kommer att spela en viktig roll i att leverera en träningsupplevelse i världsklass.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som:
Är 18 år eller äldre Har ett naturligt driv och älskar att möta människor Är flexibel och kan arbeta både dagtid, kvällar och helger Är serviceinriktad och har en positiv inställning Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera uppgifter samtidigt Är självgående, tar egna initiativ och ser vad som behöver göras
Tidigare erfarenhet av service, försäljning eller reception är meriterande, men inget krav - vi söker dig som har rätt inställning, energi och vilja att utvecklas.
Vad erbjuder vi?
En inspirerande arbetsmiljö fylld med träningsglädje och teamkänsla
Utvecklingsmöjligheter inom företaget
Möjlighet att engagera dig i gruppträning eller andra spännande roller
Ett roligt och omväxlande jobb i en växande organisation
Tjänsten är på 100 % Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Sök idag - vi vill höra från dig!
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord:FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7046052-1787446". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://jobb.nordicwellness.se
Nordic Wellness Malmö Central (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Nordic Wellness Jobbnummer
9682433