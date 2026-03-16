Receptionist till Nordby Hotell
Nordby Motell AB / Receptionistjobb / Strömstad Visa alla receptionistjobb i Strömstad
2026-03-16
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordby Motell AB i Strömstad
Nordby Hotell är praktisk beläget 350 m från Nordby Shoppingcenter. Detta är hotellet för shoppingälskande människor som vill slippa stressen och roa sig, medan de handlar på Nordby Shoppingcenter. Hotellet har 60 rum med allt du kan behöva för en behaglig vistelse.
Nu söker vi en engagerad receptionist med känsla för service!
Om dig
Du värdesätter god service och strävar alltid efter att erbjuda gästerna den bästa vistelsen hos oss. För att klara av tjänsten ser vi att du är ödmjuk, flexibel och att du löser problem effektivt och noggrant. Vana från digitala bokningssystem och tidigare arbete inom service är meriterande.
Goda kunskaper i Svenska och eller norska är ett krav.
Om jobbet
Arbetet i receptionen innefattar in/ut-checkning, fakturering och frukostförberedelser. Vi är ett litet hotell med en familjär känsla. Vi arbetar som ett team och hjälper till där det behövs.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 50% med start omgående, goda möjligheter till fortsatt anställning och högre sysselsättningsgrad.
Lön enligt gällande kollektivavtal mellan Visita och HRF. För övriga frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Pål Gravem, pal@nordby.se
.
Vi gör urval löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: pal@nordby.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Nordby Hotell". Omfattning
Dette er et deltidsjobb. Arbetsgivare Nordby Motell AB
(org.nr 559074-6383), https://nordbyhotell.se/
Nordby köpcentrum 1 (visa karta
)
452 70 STRÖMSTAD
9800308