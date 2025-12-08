Receptionist till Kalix
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Vi söker en serviceinriktad receptionist till vår mottagning i Kalix som kan förstärka vårt team genom att ge våra kunder den bästa tänkbara upplevelsen.
Du kommer till stor del arbeta i vår reception och sköta om vår butik. Detta innebär bland annat att du:
* välkomnar våra kunder och patienter och tar hand om betalningar.
* hanterar tidsbokningar och frågor via telefon.
* ser till att mottagningen hålls ren och fräsch genom dagligt städ, disk, tvätt och påfyllning av material.
* är behjälplig och assisterar veterinärer vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för service och har förmågan att sprida positiv energi samtidigt som du ger ett professionellt intryck. Det är viktigt att du trivs i mötet med människor, du är självgående och arbetar strukturerat och med noggrannhet. Du trivs i en tillvaro där inte en dag är den andre lik och du är inte rädd för att hugga i där det behövs.
Vi förutsätter att du:
* har gott omdöme, är flexibel och tar egna initiativ.
* har god samarbetsförmåga och samtidigt är självgående.
* är van vid att bemöta kunder och gärna har telefonvana.
För tjänsten krävs:
* gymnasial utbildning
* B-körkort
* goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
* erfarenhet från serviceyrken
* tidigare arbete i reception
* god erfarenhet av lokalvård och hygienarbete inom sjukvård eller liknande.
Eftersom vi har veterinärer som inte kan svenska, och behöver extra stöttning med journalskrivning samt översättning, så bör din engelska vara god.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
