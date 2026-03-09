Receptionist / Patientkoordinator till Tandtorget Lund
2026-03-09
Receptionist / Patientkoordinator till Tandtorget Lund
Om rollen
Tandtorget Lund växer och vi söker nu en receptionist som vill ta ägarskap över patientflödet och skapa en förstklassig upplevelse från första kontakt till avslutad behandling. Receptionen är navet i kliniken. Här sätts tempot, strukturen och patientupplevelsen.
Ansvarsområden
Ansvara för reception och daglig patientkontakt
Hantera bokningar, ombokningar och telefon
Säkerställa att tidboken är optimerad och fylld
Besvara mail och digitala förfrågningar löpande
Ta betalt och hantera administrativa uppgifter
Följa upp patienter och bidra till hög servicegrad
Vara en central del i teamets dagliga drift
Vi söker dig som
Är strukturerad och tar ansvar
Är serviceinriktad och trygg i mötet med människor
Kan hålla många bollar i luften utan att tappa kvalitet
Är lösningsorienterad och proaktiv
Trivs i ett högt tempo och gillar att skapa ordning och flöde
Erfarenhet från tandvård eller vårdservice är meriterande men inte ett krav. Personlighet, struktur och driv är viktigast.
Om Tandtorget Lund
Tandtorget Lund är en modern tandvårdsklinik med fokus på kvalitet, digital tandvård och patientupplevelse. Vi arbetar med bland annat Invisalign, implantat och estetisk tandvård och är en del av MiSmile-nätverket. Kliniken växer och vi bygger ett team som vill framåt.
Tjänst
Heltid
Start enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-03-09
Skicka CV och en kort presentation till:info@tandtorget.se
Märk ansökan: Receptionist Tandtorget Lund.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: jobb@tandtorget.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559246-2278), http://tandtorget.se
Fäladstorget 12 C (visa karta
)
226 47 LUND Jobbnummer
9786398