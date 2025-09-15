Receptionist med servicekänsla och positiv attityd
2025-09-15
Som receptionist hos oss är du företagets ansikte utåt. Du tar emot kunder och besökare, svarar på telefon och mejl, bokar tider, sköter enklare administration och ser till att receptionen alltid är välkomnande och professionell. Du samarbetar med våra terapeuter och ser till att varje kund får ett positivt bemötande.
Vi söker dig som har servicekänsla, är stresstålig och trivs med att arbeta med människor. Du har en positiv personlighet, tar egna initiativ och har god datorvana. Erfarenhet från reception, kundtjänst eller annat serviceyrke är meriterande men inget krav. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete i ett trevligt team med möjlighet att utveckla dina administrativa och sociala färdigheter. Arbetstiderna är varierade och lön enligt överenskommelse. Tjänsten är öppen för sökande med lönestöd och vi är villiga att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina förutsättningar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@dannevati.se Arbetsgivare Dannevati Estetik AB
(org.nr 559441-4236)
Hagaesplanaden 111
)
113 67 STOCKHOLM
Kontakt för tjänsten
Reception Dannevati Estetik info@dannevati.se Jobbnummer
9509952