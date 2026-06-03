Receptionist 80% - Tillsvidare- Scandic-Laholmen
Laholmen Hotell AB / Receptionistjobb / Strömstad Visa alla receptionistjobb i Strömstad
2026-06-03
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Efter en lång resa för våra gäster är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte och ett leende som hälsar dig välkommen. Detta gör vi i receptionen på Scandic Laholmen varje dag. Receptionen är också hotellets nav så att du kommer att befinna dig i händelsernas centrum. Vi vet inte alltid vilka utmaningar vi kommer att möta under dagen men det vi vet är att alla avdelningar kommer sluta upp för att lösa dem tillsammans. Vi är ett team där du är en viktig byggsten i det. Vi söker nu dig som är flexibel, kan jobba dag/kvällar, helger och natt vid behov. Tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter är bland annat följande:
Checka in och ut gäster i vårt Opera Cloud
Koordinera alla avdelningar för att möta våra gästers önskemål.
Svara på frågor från våra gäster.
Bidra till merförsäljning.
Ta del av och aktivt arbeta mot avdelningsmålen.
Ta emot bokningar via telefon, mail och hantera fakturor.
Arbeta med kassahantering.
Vara behjälplig i konferensavdelningen vid behov
Du ska älska mötet med gästen och har förmågan att snabbt skapa goda relationer. Du tar initiativ, är flexibel för förändringar och har god förmåga att se lösningar. Du kan hantera stressiga situationer och samtidigt prioritera rätt saker. Att kunna arbeta bra i team och vara en omtänksam kollega ser vi som en självklarhet.
Tillträde snarast.
Erfarenheter du tar med och delar med oss
Du är kvalificerad receptionist eller har erfarenhet från liknande jobb in om servicebranschen.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Kan du norska är en merit.
Goda datakunskaper
Vad kan vi erbjuda dig?
Du kommer få chansen att arbeta med kollegor från världens alla hörn
Du får möjlighet att jobba i ett företag som ligger i framkant vad gäller mångfaldsfrågor och hållbarhet
Vi är anslutna till Visita och har kollektivavtal vilket innebär att du alltid ska känna dig trygg i din anställning
Som fast anställd får du personalrabatt på hotellrum och på mat i våra restauranger.
Friskvård via Epassi
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
mail
E-post: andrea@laholmen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laholmen Hotell AB
(org.nr 556547-7816)
Laholmen (visa karta
)
452 30 STRÖMSTAD Arbetsplats
Hotell Laholmen Kontakt
Andrea Lundquist andrea@laholmen.se 052619700 Jobbnummer
9944119