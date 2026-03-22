Kontorsreceptionist - Svea Konsultia
Plats: Solna Centrum
Anställningsform: Deltid/Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-03-22Om företaget
Svea Konsultia är en enskild firma med fokus på juridisk rådgivning och konsulttjänster, främst inom migrationsrätt och familjerätt. Vi söker nu en serviceinriktad kontorsreceptionist som kan hantera dagliga administrativa uppgifter och ge ett professionellt bemötande till våra klienter.
Om rollen:
Som receptionist är du företagets ansikte utåt. Du ansvarar för att ta emot klienter, hantera inkommande samtal och mejl samt sköta administrativa uppgifter för att stödja verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Välkomna besökare och hantera inkommande samtal och e-post
Boka och koordinera möten
Hantera post och enklare dokumentation
Assistera med administrativa uppgifter såsom fakturering och arkivering
Se till att kontoret är organiserat och fungerar smidigtKvalifikationer
Erfarenhet av reception, kundservice eller administration är meriterande
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska (andra språk såsom dari, persiska eller arabiska är ett plus)
Grundläggande datorvana och kunskap om Office-paketet
Serviceinriktad, noggrann och självgående
Positiv inställning och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
Vi erbjuder:
Ett flexibelt och utvecklande arbete i en mindre men växande verksamhet
Möjlighet att lära sig mer om juridik och administration
Trevlig arbetsmiljö med fokus på service och professionalism
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
E-post: info@sveakonsultia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aklil Khalil, Ahmed
Solna centrum, Solna torg 19, Plan 5 (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
Svea Konsultia Kontakt
Ahmed Aklil Khalil ahmad.zaki.khalil@gmail.com 0708733738 Jobbnummer
9812017