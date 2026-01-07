Receptionist
Johannesviks Camping & Stugby AB / Receptionistjobb / Sotenäs
2026-01-07
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Johannesviks Camping & Stugby AB i Sotenäs
Vill du spendera sommaren på västkusten och samtidigt arbeta med service och försäljning i toppklass? Då har vi jobbet för dig!
Johannesvik är en familjevänlig anläggning vid Kungshamns södra infart - bara ett stenkast från Smögen. Här finns cirka 350 campingtomter, 40 stugor, badplats, restaurang, butik, äventyrsgolf, grillstuga och bastu. Allt omgivet av Bohusläns vackra berg och hav.
Nu söker vi drivna och serviceinriktade receptionister till sommarsäsongen 2026!
Vad innebär jobbet?
• Som receptionist är du ansiktet utåt och en viktig del av gästernas upplevelse. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• In- och utcheckning av gäster till camping och stugor
• Bokningar via telefon, mejl och över disk
• Kassahantering och försäljning av kioskvaror
• Aktivt sälja våra tjänster och aktiviteter (t.ex. bastuflotte, äventyrsgolf, cykeluthyrning)
• Allmän service och kundbemötande
Någon av receptionisterna jobbar också lite med enklare barnaktiviteter under högsäsong (t.ex. pyssel, poängpromenad) ( 2 tjänster )
Vem söker vi?
Vi behöver dig som:
• Är utåtriktad, positiv och stresstålig
• Har goda kunskaper i svenska och engelska (tyska är ett plus!)
• Har datavana och goda kunskaper i Officepaketet- då du ska jobba i vårt bokningssystem och även i Word och Excel.
• Är organiserad, lösningsorienterad och gillar att sälja
• Har erfarenhet av liknande arbete, tex. mässor, event, reception, butik- kassa vana
Är minst 18 år och kan arbeta varierande tider (dag, kväll, helg)
Vi värdesätter teamwork, men du behöver också kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Hos oss är tempot högt ibland- men vi har roligt tillsammans!
Vi erbjuder
Ett roligt och omväxlande jobb med härlig gemenskap
Personalboende (ange i din ansökan om du behöver detta)
En händelserik arbetsplats där du kommer att lära dig massor.
Ansökan: Skicka CV och personligt brev till info@johannesvik.nu
De ansökningar som inte är kompletta kommer ej att granskas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@johannesvik.nu Arbetsgivare Johannesviks Camping & Stugby AB
(org.nr 556498-8615), http://www.johannesvik.nu Jobbnummer
9671432