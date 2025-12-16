Receptionist
Cbre Gws Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cbre Gws Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
CBRE eftersöker driven och serviceinriktad Receptionist
Trivs du i en dynamisk och varierad roll där service i toppklass står i centrum? Är du social, professionell och trivs i ett samarbetsinriktat och internationellt arbetsklimat? Då kan detta vara helt rätt möjlighet för dig!
Som receptionist kommer du att vara placerad hos vår kund inom finanssektorn i Stockholm. Du är den första kontaktpunkten och ansvarar för att ge ett varmt och professionellt bemötande, samtidigt som du säkerställer en välfungerande kontorsmiljö. Dina arbetsuppgifter inkluderar receptionsarbete, cateringförberedelser, planering och genomförande av mötesarrangemang samt kommunikation med klienter och interna kontaktytor. Du stöttar även med olika administrativa uppgifter för att säkerställa en smidig vardag på kontoret.
Exempel på uppgifter:
* Ta emot och assistera kunder och besökare
* Hantera inkommande e-post och telefonförfrågningar
* Utföra allmänna administrativa uppgifter
* Hantera post och leveranser
* Stötta vid möten och interna/externa evenemang
* Assistera Office Manager i det dagliga arbetet
* Identifiera och lösa problem i befintliga system och processer
Din bakgrund och personliga profil:
• Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift (krav)
• Van användare av Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) och generellt god datorvana
• Stark kommunikativ och serviceinriktad förmåga, med fokus på att förstå och överträffa interna och externa kunders behov
• Proaktiv och engagerad, med förmåga att identifiera förbättringsområden och prioritera det dagliga arbetet effektivt
• Strukturerad och ordningsam, med goda administrativa och koordinerande färdigheter
Vi erbjuder dig en spännande möjlighet i en stor global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, arbetstid måndag till fredag kontorstid. Startar så snart som möjligt och enligt överenskommelse.
Rekryteringen sker löpande, så tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdag, som är 20 Jan Vi önskar din ansökan på engelska.
Om du har några frågor angående tjänsten, vänligen kontakta Stefan Constantin på email
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252281". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628) Arbetsplats
Cbre Gws Sweden Kontakt
Constantin, Stefan Stefan.Constantin@cbre.com Jobbnummer
9647598