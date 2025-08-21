Receptionist
2025-08-21
Vad du som Receptionist ansvarig kommer göra:
Vi på Hair Lounge söker en receptionist som kommer att vara en viktig del av teamet och bidra till att skapa unika kundupplevelser med förstklassig service. Vi arbetar med dom största leverantörerna inom Hårprodukter, och har över 30 varumärken i Shopen. Du kommer att bygga och upprätthålla kundlojalitet genom att agera som en förtroendeingivande och engagerad säljare. En del av ditt ansvar blir att driva försäljningen och utmanas av att arbeta mot dagliga mål. Du kommer även att hantera leveranser, arbeta med merchandising.
Vem vi letar efter:
Du är framåt, positiv, målmedveten och älskar mötet med nya människor
Du har passion för service och att överträffa kundens förväntningar är en självklarhet för dig
Du är nyfiken och strävar efter att bli en stark och förtroendeingivande säljare
Skönhet är din grej och du gillar våra varumärken
Du är flexibel och kan jobba både vardagar och helger i vår butik i Västermalmsgallerian!
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom retail-branschen
Vi ser gärna att du är tillgänglig omgående och redo att bli en del av teamet.
Vad vi erbjuder:
Att bli en del av vårt fantastiska team
Exklusiv personalrabatt
Attraktivt bonussystem
Kontinuerliga utbildningar inom både produkter och service för att hålla dig i framkant
Brinner du för service och detta låter som en spännande möjlighet för dig? Hos oss på Hair Lounge får du chansen att göra skillnad och skapa fantastiska kundupplevelser varje dag. Ansök redan nu och ta nästa steg i din karriär!
Vi går igenom ansökningarna löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
