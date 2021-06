Reception/Servis till vårt Gröna Slott - Stockholm Meeting Selection AB - Receptionistjobb i Stockholm

Stockholm Meeting Selection AB / Receptionistjobb / Stockholm2021-06-30Välkommen till Åkeshofs Slott i Bromma, Stockholm. Här kan du anordna fester, konferenser, bröllop och middagar, men även bo kvar i någon av slottets flyglar. Fördelen med att vara just ett litet slott är att även fester och tillställningar förblir intima och personliga.Grönskan från våra vackra omgivningar i naturreservatet Judarskogen och från vårt läge i trädgårdsstaden Bromma avspeglar sig i inredningen, och inte minst i vårt kök. Här på Åkeshofs Slott är maten en stor del av upplevelsen och vi är extra stolta över vår gröna matfilosofi och vårt uppskattade gröna kök.Vår restaurang, Råkoko, en slottsrestaurang, en oas där skog och mark, grönska, natur och årstidernas växlingar tar plats. Du märker det i råvaror, du ser det i inredning och design, du känner det i smaker och dofter, du upplever det - i hjärtat.Åkeshofs Slott, ingår i Stockholm Meeting Selection som är en familj av unika mötesplatser. Hos oss kan våra gäster ha konferens i en brödfabrik, gifta sig i kungliga salar och träna på Sveriges bästa idrottsanläggning. Men viktigast av allt - hos oss kan de uppleva livets goda, var de än väljer att mötas.Din ProfilVi söker dig som är expert på service, du har en känsla för detaljer och du drivs av att vara med människor, du är passionerad när det gäller ditt jobb och din arbetsplats och du tycker om att utvecklas, lära dig nya saker och växa i din roll.Vi söker dig som har erfarenhet att jobba i reception eller servis och är van att arbeta i en miljö som ställer höga krav. Vi söker dig som är nyfiken, energisk, organiserad och har en genuin utstrålning.Som person ser vi gärna att du är flexibel, har lätt att anpassa dig till olika situationer med ödmjukhet och initiativförmåga. Du brinner för god service, är ansvarsfull och har inga problem med att jobba mellan avdelningsgränserna.Vi söker dig som är stresstålig, organiserad, fokuserad och van att arbeta med många saker samtidigt och alltid ger ett glatt och positivt intryck.Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Vi ser helst att du har minst ett års dokumenterad vana av arbete i hotellreception och/eller Servis och har erfarenhet av att arbeta i en A la Carte Restaurang.2021-06-30Vi på, Stockholm Meeting Selection, bjuder våra gäster på livets goda, varje dag - med ett bemötande och en miljö som stimulerar till glädje, inspiration och utveckling. Vi tror på att om du trivs med dina kollegor och på din arbetsplats så får våra gäster ta del av inspirerande och energisk service. Din glädje avspeglas i vår höga ambition om kvalité och omtanke gentemot våra gäster och deras upplevelse.På Åkeshofs Slott är vi ett litet och tajt team som jobbar. Du kommer får ta mycket eget ansvar och ha en central roll i teamet. För oss är det viktigt att du som person passar in med oss och att vi har roligt tillsammans. Arbetet är förlagt på rullande schema, vardagar, kvällar och helger.Dina arbetsuppgifter är bland annat följandeBemöta gäster och utföra sedvanligt receptions arbete.Utföra sedvanligt servisarbete - dvs- ta beställningar, servera mat samt dryck i RestaurangenVara värdinna för anläggningen och se till att alla gäster får en upplevelse att längta tillbaka till, både inom reception, konferens samt även inom restaurangenVid behov genomföra visningar av hotellet för befintliga eller potentiella kunder.Välkomna konferensgrupper samt Hotell - och restaurang gästerSäkerställa att alla lokaler är representativa dagligenAktivt delta i utvecklingen av den fysiska konferensmiljönVid behov medverka vid evenemang utanför ordinarie arbetstidRenhåll av rum och lokala ytorSe till att restaurangmiljön är städad och organiseradSe till att förråd och allmänna utrymmen är rena och städade, att miljön i restaurangen samt slottet är städad och välkomnandeVad kan vi erbjuda dig?Vi är en liten organisation med en verksamhet som ger dig stora möjligheter. Här får du vara med och utveckla produkten i ett företag som vill erbjuda våra gäster upplevelser som är allt annat än standard. Vi är stolta över våra unika mötesplatser. Vi bryr oss om våra medarbetare och vi tror att det mesta går att lösa om man vill.Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan snarast, urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. För att göra vår antagningsprocess så effektiv och corona-säker som möjligt så kommer vi be dig om en kort videopresentation vid ansökningstillfället. Därefter sker första intervjun via videosamtal. Om vi båda fattar tycke för varandra så välkomnar vi dig därefter till en personlig intervjuv.Vi ser fram emot att välkomna dig till vår familj - vi ser fram emot din ansökan.Sista dag att ansöka är 2021-07-30Stockholm Meeting Selection ABÅKESHOFS SLOTT 811541 BROMMA5839843