React Utvecklare till Snabbväxande Startup
Tapo Sweden AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-12-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tapo Sweden AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Varberg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Brinner du för att förvandla idéer till snygg, skalbar kod - och vill du göra det i ett team där beslutsvägarna är lika korta som commit-historiken är lång? Hos Ordine växer vi snabbt och bygger lösningar som redan effektiviserar vardagen för hundratals restauranger och butiker. Nu söker vi dig som vill vara med på nästa tillväxtresa och sätta tydliga avtryck i vår plattform.Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Ordine utvecklar moderna systemlösningar, kassasystem och beställningsplattformar med fokus på hög tillgänglighet, stabil drift och förstklassig användarupplevelse. Efter fyra år på marknaden har vi etablerat starka kundrelationer och vår tillväxtkurva pekar rakt uppåt. Som medarbetare får du stor påverkan på tekniska beslut, arkitektur och arbetssätt. Du samarbetar direkt med vår CTO för snabba beslut och kontinuerlig kunskapsdelning.
Om rollen
Arbeta genom hela utvecklingscykeln: kravställning, arkitektur, kod, test och release
Bygga nya funktioner och förbättra befintlig kod via refaktorering och optimering
Säkerställa hög UI/UX-kvalitet - du har ett gott öga för designdetaljer och användarupplevelse
Arbeta agilt med sprintar, pull requests och code reviews
Utforska och införa moderna ramverk, verktyg och best practices
Hjälpa till med second-line support när djup teknisk kompetens krävsBakgrund
Minst 4 års erfarenhet av system- eller app-utveckling
Djup kunskap i React och/eller React Native
Har byggt, driftsatt och underhållit minst ett större SaaS- eller molnbaserat produktionssystem
Van vid CI/CD, automatiserade tester och versionshantering
Eftergymnasial IT-utbildning eller motsvarande kompetens/erfarenhet
Flytande svenska eller engelska i tal och skrift
Meriterande
PHP / Laravel utveckling
Erfarenhet av Typescript
Android-utveckling i Java eller Kotlin
Erfarenhet av backend-design och databasmodelleringDina personliga egenskaper
Strukturerad och ansvarsfull - levererar kvalitet och håller deadlines
Kommunikativ - översätter affärsbehov till tydliga tekniska lösningar
Lösningsorienterad och nyfiken - ser möjligheter, antar nya utmaningar och lär dig snabbt
Lagspelare - delar kunskap och bidrar till ett positivt teamklimat
Det här erbjuder vi
Tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Möjlighet att arbeta med meningsfulla projekt och växa professionellt.
Generös lön och marknadsmässig pensionsplan
Högt friskvårdsbidrag och modern utrustning
Centralt kontor nära kollektivtrafik
Korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka ditt arbete
Del av en innovativ och kreativ arbetsmiljö
Ansökningsprocess
Intervjuer och urval sker löpande så skicka in din ansökan redan i dag. Vi ser fram emot att utveckla framtidens restaurangupplevelser tillsammans med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tapo Sweden AB
(org.nr 559380-7125)
Stampgatan 14 (visa karta
)
411 01 GÖTEBORG Jobbnummer
9663201